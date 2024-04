Addio a Gil Furiga, “Il guardalinee del Bregano”

È morto a 91 anni Gilberto “Gil” Furiga e a piangerlo, oltre alla famiglia, sono in tanti. Soprattutto tra Bardello e Bregano, dove viene ricordato con affetto come “il guardalinee del Bregano” per la sua passione per il calcio e la disponibilità verso la squadra breganese che militava nel campionato del Csi.

Sei volato via in silenzio senza clamori, come sempre hai fatto in vita, con il sorriso sulle labbra e le tue immancabili battute che tanto ci hanno fatto ridere in tutti questi anni. Una parte di noi é venuta insieme a te ma resterà sempre in noi il fantastico uomo, padre e nonno che sei stato, e sei. Hai dato tanto anche al tuo Bregano Calcio, sempre presente con sole o pioggia, con una parola d’ incoraggiamento per tutti. Sarai sempre su quella fascia con la tua bandierina in mano su quel campo che tanto hai amato e con il tuo ” psss psss sta largh” Dall’ alto so che ci guiderai sempre sorridente e con la battuta pronta!

Ciao Nonno, i tuoi Claudio e Alessio