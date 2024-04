Confagricoltura Varese e Como incontrano il ministro Valditara

In un incontro tenutosi questa mattina, 8 aprile 2024, i rappresentanti di Confagricoltura Varese e Como hanno incontrato e dialogato con il Ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara, presso la Fondazione Minoprio.

All’ordine del giorno agricoltura e formazione: con l’obiettivo, ambizioso quanto necessario, di stabilire un patto strategico tra il mondo educativo e le aziende agricole per sostenere e formare i giovani tecnici agricoli di domani e creare un ponte diretto tra la teoria e la pratica.

Con un occhio rivolto al futuro: la partnership proposta rappresenta una mossa proattiva per affrontare la crescente domanda di competenze specializzate nel settore agricolo e per incentivare i giovani a intraprendere percorsi di carriera in questo campo fondamentale per economia e sostenibilità ambientale.