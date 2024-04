Eventi per bambini nel weekend del 12, 13 e 14 aprile tra Varese e provincia

Aquiloni e picnic in questo secondo soleggiato weekend di aprile che offre alle famiglie con bambini eventi in natura, spettacoli e appuntamenti per giocare e divertirsi, genitori e figli insieme

EVENTI

GORLA MINORE – Domenica 14 aprile dalle 11.30 al Parco Durini un Grande picnic per famiglie, con spettacoli e laboratori per bambini promosso da Coop LaBanda assieme al Comune di Gorla Minore – L’evento

TRADATE – Si gioca con gli Aquiloni, da costruire e far volare nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta –Il programma

MARNATE – Sabato pomerigio la sede dell’associazione Stare bene insieme al Parco del Mulino ospita Giocoliamo, un pomeriggio per sperimentare giocoleria, clownerie e l’utilizzo di attrezzi circensi, per grandi e piccini – La locandina

OGGIONA CON SANTO STEFANO – I bambini della primaria hanno studiato la preistoria su Fossili e minerali veri, che hanno organizzato in una mostra allestita a scuola e aperta al pubblico dal 12 al 14 aprile, dalle ore 14 alle 20 – L’iniziativa

SPETTACOLI

VARESE – Domenica allo Spazio Yak la compagnia Teatro dell’Argine di Bologna porta in scena C’era una svolta, lo spettacolo per ragazzi che ha per protagoniste tre principesse: il loro destino lo decide il pubblico – Lo spettacolo

BISUSCHIO – L’ultimo appuntamento con la rassegna teatrale All’altezza dei sogni curata dalla compagnia Intrecci Teatrali è domenica 14 aprile al teatro San Giorgio con lo spettcolo Nino cerca un amico – Scopri di più

CARONNO PERTUSELLA – Dal 12 al 14 aprile sotto il tendone della Pro Loco al Parco della Resistenza il Teatro Bandito monterà la sua Arena della Meraviglia con tre repliche per lo spettacolo Frìtole&Cìacole preceduto dalla musica dal vivo della Ito Band – Qui il programma nel dettaglio

SESTO CALENDE – Si intitola La Ciambella addormentata nel forno lo spettacolo in scena sabato mattina in sala consigliare per un nuovo appuntamento con la rassegna per bambini e famiglie Respira il Teatro. Ingresso gratuito – I dettagli

LABORATORI

GAVIRATE – Domenica pomeriggio il Centro ReMida propone al Chiostro di Voltorre Libri tagliati con le forbici, un nuovo laboratorio di riuso creativo sul vasto mondo della carta – Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina in biblioteca alle ore 10 c’è Debora Mancini a condurre Rotolo Suono Incontro Danzo, un laboratorio di lettura e musica per bambini fino a 3 anni con passi di danza, per vivere lo spazio della relazione in una dinamica di incontro e divertimento – La locandina

ESCURSIONI

GORNATE OLONA – Escursione su due ruote, dal Monastero di Torba a Casa Macchi. Un itinerario che unisce due Beni del Fai-Fondo Ambiente Italiano: appuntamento per domenica 14 aprile per un itinerario a contatto con la natura – Tutte le informazioni

PARCO LURA – Una camminata per conoscere la nuova segnaletica del Parco Sorgenti del torrente Lura. L’iniziativa gratuita organizzata dal parco si terrà domenica 14 aprile – Tutte le informazioni

GIOCHI

SAMARATE – Sabato e domenica c’è il SamarateBricks, l’evento a tutto Lego promosso da Fotografia Costruttiva negli spazi dell’oratorio San Carlo – I dettagli

CASTIGLIONE OLONA – Sabato mattina in centro città, in occasione dell’inaugurazione del nuovo percorso aturalistico “Il verde in città”, dalle ore 10:45 alle ore 12:30, i bambini potranno partecipare alla “Caccia al tesoro, pignatta”, una ricerca avventurosa per trovare oggetti nascosti – Scopri di più

VARESE – Alla Schiranna è tornato il Luna park con la mascotte Pasqualino e tante giostre a disposizione per il divertimento di grandi e piccini sino al 5 maggio – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

STORIE

SAMARATE – Sabato 13 aprile alle 10.30 in biblioteca la lettura teatralizzata “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Ecateatro, seguita da un laboratorio a tema è il primo evento della seconda edizione de Il buon vecchio racconto della bis bis nonna, rassegna per bambini dai 4 ai 10 anni – Scopri di più

VARESE – Piccolo atelier per giovani sognatrici di storie ribelli sabato pomeriggio alla libreria Potere ai bambini. Un esercizio di immaginazione e scrittura, con parole, disegni e costruzione di futuri possibili ispirato al libro “Le siciliane”. Con Pier Attilio De Luca, fra gli scrittori del libro, e Giulia Dasiari, illustratrice. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina in biblioteca c’è Forme e colori, una lettura animata ad alta voce e in Lingua Italiana dei Segni, con Debora Mancini, attrice e musicista, e Silvia Consolmagno, interprete LIS – La locandina

CARDANO AL CAMPO – Sabato mattina il terzo appuntamento di A spasso nel mondo arriva in Africa, con la sua valigia dei racconti proposti dalle letture anumate delle volontarie della Biblioteca Gianni Rodari, per bambini dai 3 ai 6 anni. Partecipazione gratuita – La proposta

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 12 aprile alle ore 16.45 una lettura in biblioteca per tutti i bambini dai 6 anni – L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO – L’ultimo appuntamento della stagione con le letture di Nati per leggere alla biblioteca di Saomma Lombardo è sabato mattina alle ore 9.30 per i bambini fino a 3 anni e alle 10.30 per i bimbi tra i 3 e i 6 anni – L’appuntamento

MALNATE – Storie di primavera per bambini da 0 a 6 anni sabato 13 aprile alle ore 10.30 Biblioteca civica di Malnate via Volta, 2. Ingresso libero

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina alle ore 10.30 al parco Giotto il terzo appuntamento della stagione con Leggere al parco, l’iniziativa con cui la biblioteca raggiunge i bambini nei parchi della città con le letture animate a cura di Progetto Zattera Teatro – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – DAVERIO – Lo Sbaracco dello Stendipanni ad Azzate e l’apertura straordinaria del Magazzino di Daverio: sabato mattina due appuntamenti economici, ecologici e solidali con le Mammeincerchio per rinnovare guardaroba e cameretta dei bambini – L’iniziativa

TRADATE – Domenica 14 aprile, in via Volta 16, inaugura la fumetteria Mana Nero. L’appuntamento è dalle 13.30 alle 19.30 in fumetteria. Tutte le informazioni

NEOGENITORI – Che relazione c’è tra le fatiche dei genitori e il temperamento dei neonati? La ricercatrice dell’Università Bicocca Laura Zampini, residente a Vedano Olona, propone ai neogenitori con figli fino a 8 mesi la compilazione di un questionario – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO -Lo Sportello Genitori di Nuove Strade è un aiuto online gratuito alla genitorialità promosso grazie alla collaborazione tra Coop laBanda e Azienda Speciale Consortile Medio Olona – Come accedere al servizio

PER TUTTI – Fine settimana tra aquiloni in volo, pic nic, concerti ed escursioni – Cosa fare nel weekend