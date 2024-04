Un grande picnic al Parco Durini di Gorla Minore

Domenica 14 aprile siete tutti invitati alla Festa al Parco Comunale Villa Durini, a Gorla Minore.

Dalle ore 11.30 picnic nel parco. Portate tutto il necessario: pranzo al sacco, bevande e plaid per godervi al meglio questa giornata in famiglia al parco!

Dalle ore 14.30 giochi, laboratori, spettacoli per bambini e incontri gratuiti con esperti per i genitori.

Per gli incontri prenotate il vostro posto scrivendo a area.infanzia@labandacoop.it

Vi aspettiamo!

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Gorla Minore e la Fondazione Comunitaria del Varesotto.