Il Varese sfida il Chisola per l’orgoglio e i playoff

Sarà seconda contro terza. Il Chisola, secondo in classifica, ospiterà domenica 21 aprile (ore 15.00) il Varese, attualmente terzo a pari merito con l’Rg Ticino ma ancora non sicuro del proprio posto nei playoff. I biancorossi dovranno fare punti a Vinovo per non perdere posizioni e rischiare di rovinare la stagione scivolando oltre il quinto posto, l’ultimo valido per gli spareggi.

Saranno diverse le motivazioni che spingeranno Vitofrancesco e compagni a fare una prestazione d’orgoglio, oltre al fatto di provare a fare lo sgambetto a quella che si è dimostrata in tutto il campionato la seconda forza del Girone A. Il pareggio subito nel recupero dal Pinerolo deve essere riscattato, così come da vendicare è la gara d’andata quando i biancoblù torinesi vinsero meritatamente 3-1 al “Franco Ossola”.

«Dobbiamo dimenticarci il pareggio contro il Pinerolo – attacca mister Corrado Cotta – che ci ha lasciato un po’ di amarezza, ma è colpa nostra perché dovevamo essere più attenti. Affronteremo una squadra forte, che è tutto l’anno che tiene il secondo posto, ma credo che queste siano le partite più belle da giocare. Dovremo essere bravi a ribattere colpo su colpo e cercare di andare a fare risultato. Il nostro approccio non deve cambiare ma è chiaro che le motivazioni saranno maggiori contro un avversario difficile che all’andata ci ha messo in difficoltà. Servirà grande attenzione, anche per fermare i loro due attaccanti che sono in grande forma. Non penso che la nostra formazione cambierà di molto, la squadra ormai è quella e sono convinto che l’improvvisazione non paga».

Il tecnico del Chisola, Nicola Ascoli: «Sarà sicuramente una partita difficile contro una squadra forte, come sta dimostrando. Sarà una bella gara contro perché tutte e due giochiamo un bel calcio. Spero che ci sia tanta gente perché sarà un incontro di cartello. Noi vogliamo proseguire il percorso di crescita e confermare il secondo posto».

Sarà una sfida nella sfida tra gli attaccanti delle due squadre, che arrivano da periodi opposti. Se la coppia Ponsat-Rizq del Chisola è in grande forma con i due appaiati a quota 16 nella classifica marcatori, i varesini Banfi e Di Maira arrivano da una secca prolungata che si riflette anche in un periodo di difficoltà ad andare a segno della squadra. L’ultima rete di un attaccante del Cdv risale al 2-0 di Alba, con Musumeci che chiuse la gara nel finale. Per chiudere al meglio la stagione serviranno i gol delle punte, iniziando già dalla sfida con il Chisola.

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXXVI GIORNATA

Alcione – Borgosesia; Bra – Vado; Chieri – Sanremese; Chisola – Varese; Derthona – Fezzanese; Gozzano – Rg Ticino; Lavagnese – Asti; Pinerolo – Ligorna; Pdhae – Alba; Vogherese – Albenga.

CLASSIFICA: Alcione 75; Chisola 69; Varese, Rg Ticino 61; Bra 59; Vado, Ligorna 58; Asti 56; Albenga (-2) 54; Fezzanese 48; Sanremese 45; Gozzano 41; Lavagnese 40; Derthona, Vogherese 37; Chieri 36; Pinerolo 35; Alba 31; Pdhae 22; Borgosesia 19.