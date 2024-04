Letture animate con La Casa del Giocattolo Solidale a Varese. L’appuntamento con il laboratorio del Rigiocattolo e quello dedicato alla Scrittura Creativa sabato 20 aprile, dalle 15 alle 18 in via Cardinal Ferrari a Varese, presso la sede del Deposito del Giocattolo.

L’iniziativa è come sempre gratuita, è gradita però la prenotazione (via mail a info@lacasadelgiocattolosolidale.it o via WhatsApp al 3487538737) per permettere così ai volontari di organizzare l’appuntamento al meglio.