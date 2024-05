All’ospedale Galmarini di Tradate si rafforza la squadra di ortopedia. Pediatria sempre in difficoltà

L’Asst Sette Laghi annuncia che due nuovi ortopedici stanno per entrare in servizio all’Ospedale di Tradate, andando a rinforzare l’équipe del direttore Christian Prestianni. Prenderanno servizio a partire dal prossimo luglio e consentiranno di ampliare tanto l’offerta ambulatoriale, quanto l’attività chirurgica: «In particolare – tiene a sottolineare Prestianni – l’arrivo dei nuovi professionisti permetterà di organizzare l’offerta ambulatoriale per patologie, attivando degli ambulatori iperspecialistici. Tra l’altro, uno dei due è esperto nella fissazione esterna tramite ilizarov, una procedura importante per la cura di alcune patologie».

Nulla viene detto, invece, in merito all’ortopedia dell’ospedale di Luino dove da tempo si cerca personale specializzato per andare a rinforzare l’equipe del dottor Massimo Masola nominato direttore proprio dopo la decisione del dottor Prestianni di dimettersi a sei mesi dalla nomina. L’ultimo bando è stato aperto dall’Asst Gaetano Pini di Milano nell’ottica della collaborazione tra aziende ospedaliere promosso dall’assessore Bertolaso. I risultati ottenuti fino ad ora, però, non sono confortanti. Il bando in questione, attivato a inizio aprile si chiuderà a fine anno.

Tornando al Galmarini, la direzione della Sette Laghi parla di potenziamento, sul fronte chirurgico, dell’attività di protesica, che continuerà ad essere completata nell’offerta di cura al paziente dalla presa in carico fisioterapica negli 8 letti di degenza riabilitativa specialistica affidati alla dr.ssa Chiara Tontodonati.

Entro il prossimo agosto anche tre ulteriori medici anestesisti entreranno a far parte della squadra del Dott. Luca Botta, Direttore dell’Anestesia e Rianimazione del Galmarini: «I tre neoassunti saranno inseriti nell’organico della struttura di Tradate, proprio per accompagnare il potenziamento dell’attività chirurgica ma non solo – spiega Alessandro Bacuzzi, Direttore del Dipartimento di Area Emergenza e Urgenza di ASST Sette Laghi – Sarà infatti possibile assicurare la piena operatività del nuovo reparto di Terapia Intensiva, dotato di 8 posti letto, di cui è ormai imminente l’inizio dei lavori per il suo allestimento. Si provvederà inoltre ad ampliare la capacità gestionale dell’ambulatorio dedicato all’agopuntura».

Il cantiere si aprirà a fine maggio per un investimento di 1,2 milioni di euro mentre la conclusione è prevista per l’inizio del 2025.

Resta complicata, invece, la situazione della pediatria, inaugurata due mesi fa ma segnata subito dalle dimissione di due delle dottoresse in servizio svuotando gravemente l’equipe della neo nominata direttrice Elisabetta Bussolini. Il direttore Micale si è mosso sul fronte delle libere professioni riuscendo ad assumere due medici di cui un ex pediatra del Del Ponte in pensione. «L’ impegno è massimo per reclutare rinforzi e tutti i turni sono coperti – fanno sapere da Villa Tamagno dove la situazione viene seguita con attenzione anche in vista dell’imminente periodo estivo – l’ ASST Sette Laghi ha aperto un avviso per l’assunzione a tempo determinato, e quindi più celere, di specialisti pediatri da destinare nello specifico alla sede di Tradate. Parallelamente, la stessa delibera ha disposto la pubblicazione di un bando di concorso a tempo indeterminato per pediatri da destinare a tutte le sedi aziendali, Galmarini compreso».

La carenza di pediatri è un problema complesso e riguarda tutta Regione Lombardia: il bando per il reclutamento centralizzato, promosso per risolvere il problema dell’Asst Valle Olona, non ha compensato la grave mancanza di figure specializzate negli ospedali di Busto e di Gallarate dove le difficoltà permangono data l’impossibilità di Sette Laghi e in parte Policlinico di garantire i turni proposti dall’assessore Bertolaso.

È in fase di riaffidamento, infine, l’appalto per i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso e dell’endoscopia. Affidati nel dicembre 2021 non sono mai entrati nel vivo costringendo la Sette Laghi alla rescissione del contratto. È ancora aperto il cantiere per la realizzazione del prefabbricato che costituirà il nuovo blocco operatorio ( i lavori erano inizialmente previsti entro agosto del 2023): le 5 sale operatorie vengono realizzate all’esterno e poi assemblate andando ad aggiungersi al blocco esistente. Per questa parte di lavori l’attuale quartiere operatorio dell’Ortopedia sarà trasferito presso il blocco operatorio del IV piano del Monoblocco.