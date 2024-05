Pranzi condivisi, bocce e aperitivi rinforzati, a Castellanza la prima “Festa dei Quartieri”

L’amministrazione comunale di Castellanza insieme ai cittadini di diversi quartieri della città sono lieti di annunciare che domenica 2 giugno si terrà la prima edizione della “Festa dei Quartieri”, appuntamento cittadino per consolidare i rapporti di buon vicinato.

Un’occasione per favorire il senso di appartenenza alla città che è casa nostra e casa di tutti. La festa ha come principali obiettivi sviluppare la convivialità, rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà per superare l'isolamento soprattutto

delle persone più fragili, ma anche diffondere politiche di prevenzione della sicurezza urbana.

Ogni quartiere che ha aderito all’iniziativa provvederà ad organizzare in autonomia, un buffet, un aperitivo o una merenda con i vicini. Un gesto semplice che può innescare una dinamica positiva.

È per gli abitanti un’occasione per incontrarsi, scambiare due chiacchiere consolidando legami già esistenti di buon vicinato o imparando a conoscersi attraverso un primo momento di relazione

Ecco i quartieri che hanno risposto all’invito e le iniziative previste:

-presso il parco del Buon Gesù a partire dalle 14.00 adulti e ragazzi si sfideranno a bocce, mentre per i bambini saranno organizzati giochi e intrattenimenti. A conclusione un’ottima merenda per tutti.

-presso il parco di via De Gasperi a partire dalle 12.00 verrà organizzato un pranzo condiviso

-in via Monte Bianco ritrovo alle 10.00, alle 12.00 pranzo condiviso e nel pomeriggio sarà organizzato un incontro con gli esponenti del Controllo di Vicinato

-in via Monteverdi a partire dalle 11.00 sarà organizzato un aperitivo “rinforzato” condiviso

-in via Vittorio Veneto 8, l’associazione Area Giovani dalle ore 12.00 aprirà la sua sede e offrirà un aperitivo per incontrare gli abitanti della zona

“Un evento che rappresenta un’importante opportunità di crescita per la nostra comunità -dichiara il Vice Sindaco Cristina Borroni- e ringrazio di cuore i referenti che hanno dato la disponibilità ad animare i loro quartieri. Mi auguro che questa iniziativa veda la partecipazione di molti cittadini e che possa successivamente svilupparsi in altre zone della città”