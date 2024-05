Sono tre i luinesi che riceveranno l’onorificenza al merito della Repubblica Italiana

Tra le personalità di spicco della provincia invitate dal Prefetto Salvatore Pasquariello in occasione della cerimonia di celebrazione del 78esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, spiccano tre luinesi che, con il decreto del 27 dicembre 2023, hanno ricevuto un’onorificenza da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si tratta di Pierfrancesco Buchi, presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, nominato Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, e dei nominati Cavalieri dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” Giulio Facchetti, professore ordinario di glottologia e linguistica all’Università degli Studi dell’Insubria, e Ivan Meot, ex parrucchiere e volontario del luinese.

«Quando nel 2018 il Prefetto mi comunicò la scelta del Presidente della Repubblica Mattarella nel nominarmi Cavaliere, all’età di soli 38 anni, con alle spalle però 20 anni di impegno in Croce Rossa, nella mia Luino e nell’associazionismo locale, mi sentii onorato – commenta Buchi -. Oggi, dopo 6 anni, essere stato di nuovo segnalato dalla Croce Rossa Nazionale per il grado superiore di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica è stato un fulmine a ciel sereno. Sono stati anni molto faticosi, tra l’emergenza Covid, lo sviluppo della Croce Rossa di Luino e Valli e le azioni di risposta ai bisogni intraprese sul territorio. È stato un lungo cammino dove sono stato accompagnato da coloro a cui dedico questa onorificienza: i tanti colleghi volontari che con responsabilità hanno lavorato al mio fianco, spesso senza gli onori riservati alla mia persona, ma con il cuore gettato oltre l’ostacolo con straordinaria dedizione verso la nostra Comunità, ovunque e per chiunque».

Grande soddisfazione anche per Ivan Meot, che dopo tanti anni di lavoro, come artigiano e volontario, si dice contento ed emozionato, e per il professor Giulio Facchetti, che ha così commentato il riconoscimento: «Sono molto onorato di essere stato ammesso nell’Ordine al Merito della Repubblica e interpreto il riconoscimento come incentivo a migliorare ancora di più il mio impegno come studioso, docente e cittadino».

La cerimonia si terrà domenica 2 giugno a partire dalle 10.00.