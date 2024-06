A Laveno Mombello un incontro ricorda Giacomo Matteotti

In occasione del centenario dal brutale assassinio di Matteotti, il 12 giugno alle ore 18:00, il Comune di Laveno Mombello propone una conferenza a cura del Professor Enzo R. Laforgia

In occasione del centenario dal brutale assassinio di Giacomo Matteotti, il 12 giugno alle ore 18:00, il Comune di Laveno Mombello propone una conferenza a cura del Professor Enzo R. Laforgia, esperto di storia contemporanea ed in particolare di studi sull’organizzazione della cultura in età fascista. Pubblicista su riviste di storia specialistiche è autore di libri e manuali scolastici. La conferenza si terrà presso la sala consigliare.

Ingresso libero e gratuito.