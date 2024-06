Alla Rsa San Giorgio di Origgio si balla a ritmo di blues

Appuntamento a giovedì 13 giugno al cineteatro San Giuseppe per una serata di musica e divertimento insieme alla Rsa San Giorgio di Origgio

Appuntamento a giovedì 13 giugno con la Rsa San Giorgio di Origgio per una serata di musica e divertimento.

Alle 20:30 presso il cineteatro San Giuseppe, in via Piantanida 20, si terrà uno spettacolo musicale con i The News Zither Quartet, che offriranno un repertorio che spazierà dagli anni ’30 fino ai giorni nostri. Nel corso della serata verranno poi proiettati due cortometraggi sul tema della terza età.

Nel corso della serata anche un brano blues inedito, realizzato dai terapisti della Rsa San Giorgio e ballata blues da ospiti, parenti, operatori e volontari.

Ingresso con offerta libera fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni 375 6450570.