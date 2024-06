Aperitivo, gita sul Lago e visita alle Officine dell’Acqua con il Gruppo Fai Valcuvia

Le attività del FAI sul territorio varesino e nelle località più prossime al capoluogo, si stanno ulteriormente espandendo. Con l’obiettivo di dare crescente visibilità ai tesori nascosti che costellano la nostra Provincia, si è recentemente ricostituito – dopo un periodo di pausa – il Gruppo Valcuvia, sempre facente capo alla Delegazione FAI di Varese.

Per inaugurare in via ufficiale le attività promosse da questo nuovo Gruppo di volontari e appassionati, si parte da Laveno. Più precisamente si parte dalla Fondazione Officine dell’Acqua. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana animato dalla passione e dalla necessità di salvaguardare e trasmettere la storia delle vie d’Acqua che furono fonte di sostentamento e sviluppo economico e sociale di tutto il nord Italia. La riqualificazione degli antichi magazzini del porto e dello scalo ferroviario di Laveno Mombello, sono oggi custodi di storia e tradizione, laboratori didattici per ragazzi e appassionati, riscoperta e opportunità per le giovani generazioni. Questo luogo, abbandonato da oltre trent’anni, nel cuore di Laveno, nella splendida cornice del Lago Maggiore, è oggi un centro di aggregazione culturale, fulcro di attività didattico-formative legate all’artigianato tradizionale.

Tutti gli interessati saranno i benvenuti – previa prenotazione – domenica 30 giugno, con turni a partire dalle ore 14. Le visite guidate ripercorreranno la storia del Lago Maggiore, rappresentato al meglio dalle sue imbarcazioni storiche oggi ristrutturate e protagoniste dei racconti sull’intensa vita rivierasca.

Ulteriori informazioni e prenotazioni

Per gli iscritti al FAI, contestualmente alla visita della Fondazione, si aprono due ulteriori opportunità:

1. visita con aperitivo di chiusura presso la "Cambusa", ovvero un'ampia di ristoro dedicata alla cultura enogastronomica lacuale.

2. escursione nel Golfo di Laveno su imbarcazione storica con guida dedicata per scoprire le bellezze del territorio e la sua storia.

