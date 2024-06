Bianchi1902 di Azzate saluta l’arrivo dell’estate

Un aperitivo ad Azzate alla scoperta delle nuove collezioni per l’estate

HELLO SUMMER

Sabato 9 giugno, alle 17, Bianchi1902 di Azzate vi invita a un aperitivo per salutare insieme l’arrivo dell’estate.

Nell’occasione potete scoprire il raffinato mondo di Marinette St. Tropez, un mondo fatto di borse, pochette, teli mare e camice con i colori e i tessuti dell’estate.

Verranno presentate tante bellissime novità estive per la tua casa:

● Accessori e complementi arredo per l’esterno

● Lanterne e candele da esterno

● Mise en place e accessori per la tavola

Non mancherà un’esposizione di cappelli e cerchietti di Afiorleggero.