“La canzone della terra”, a Varese il film documentario di Margreth Olin

L’associazione Le Vie dei Venti con il patrocinio del Comune di Varese, conclude la sua 30° stagione con la proiezione in prima visione a Varese del film documentario “La canzone della terra” di Margreth Olin.

Producono il film due importanti protagonisti nel mondo del cinema quali Wim Wenders, ricordiamo Buena Vita Social Club, e Liv Ulmann, attrice e regista vincitrice di Oscar che ha spesso collaborato con Ingmar Bergman.

La Canzone della Terra è una maestosa sinfonia per il grande schermo. Il padre della regista fa da guida attraverso le più suggestive vallate norvegesi, dove è cresciuto e dove più generazioni si sono susseguite vivendo a stretto contatto con la natura, per sopravvivere. I suoni della terra si armonizzano alla perfezione creando una sinfonia unica che accompagna questo viaggio mozzafiato nel paesaggio e nella memoria. Olin ritorna nella valle di Oldedalen nella parte occidentale Norvegia. Il suo obiettivo è trascorrere un po’ di tempo con suo padre, 84 anni, mentre la figura della madre rimane più sullo sfondo. La regista trascorre un anno intero seguendo le orme dei genitori e la loro storia d’amore e di vita, trovando nella scansione stagionale la struttura per il suo documentario.

Questo potente documentario riflette sulla vita, la morte e la natura: il ciclo dell’esistenza umana e naturale è al centro di questo lungometraggio norvegese, che usa il paesaggio scandinavo come sfondo per dare vita a una vera e propria esperienza di visione. Un documentario epico e maestoso, che tramite la fotografia, la colonna sonora e il sound design coinvolge e trascina in un altrove spazio-temporale.

Nel 2023 “La canzone della terra” è stato scelto come rappresentante della Norvegia per gli Oscar 2024.

Margreth Olin è una regista e produttrice che ha già conquistato un vasto pubblico cinematografico in Norvegia.

Ingresso libero.