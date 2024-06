Libri antiche e prime edizioni, il Kapannone dei libri di Angera aperto nel weekend

Avete mai toccato un libro che ha più di 500 anni? Questo weekend è l’occasione giusta per farlo grazie all’apertura straordinaria che la Kasa di Angera ha organizzato per sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 15 alle 19.

Nelle stanze della collezione permanente, libri antichi e prime edizioni italiane e straniere non stanno sottochiave e possono essere letti e sfogliati.

“Dopo aver curiosato tra i nostri scaffali racconterete agli amici di aver tenuto tra le mani l’edizione originale de I miserabili di Victor Hugo e di esservi seduti comodamente in poltrona a leggere i primi esemplari dell’Ulisse di Joyce per poi passare a quelli con le avventure di 007 e del Padrino oppure a qualche riga in lingua di Borges e Thomas Mann”, spiegano dalla Kasa. L’ingresso è gratuito e non serve prenotazione.

La Kasa è in Via G. Verdi 35 ad Angera.