Auto finisce fuori strada e si ribalta a Samarate

Incidente stradale intorno alle ore 6.30 di oggi, 31 luglio, a Samarate, in via Torino.

Per cause in fase di accertamento la conducente di un veicolo Fiat 500X è finito fuori strada finendo per ribaltarsi. Due donne, una di 46 e una di 51 anni, sono rimaste leggermente ferite

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate con un’ambulanza e i Vigili del Fuoco che hanno operato con il Personale Sanitario ed hanno messo in sicurezza il veicolo.