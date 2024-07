Da Agricola Home&Garden è Festa per gli animali

Sabato 6 e domenica 7 luglio, al Garden Center di Via Pisna 1 si celebrano i nostri amici animali, con tantissime promozioni in tutto il reparto

In Agricola è sempre una festa, ma il weekend del 6-7 luglio dà l’idea di essere davvero irresistibile.

Questo sabato e domenica, infatti, si celebrano gli animali, con tantissime promozioni in tutto il reparto.

Dal petfood ai giochi, dalla cuscineria agli accessori da viaggio, fino agli acquari: un grande assortimento di alta qualità a prezzi scontati per 2 giorni, fino al 20%.

La qualità dei prodotti e dei servizi offerti, insieme alla grande preparazione del suo Staff, rende Agricola Home&Garden il punto di riferimento varesino per tutti gli appassionati di giardinaggio e non solo a Varese: allestimenti sempre nuovi, un vivaio alimentato da piante di produzione propria e le migliori marche del petfood caratterizzano il Garden Center di Via Pisna 1.

Quale occasione migliore che un weekend di promozioni irresistibili, per fare visita in Agricola?

