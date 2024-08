Che fare con i bambini nel weekend del 2, 3 e 4 agosto tra Varese e provincia

Sole e caldo di piena estate in questo primo weekend di agosto in cui trovare refrigerio con passeggiate nei boschi e tuffi tra laghi e cascate. Per le famiglie sono in programma anche spettacoli e laboratori e serate magiche tra film sotto le stelle, picnic al tramonto e fuochi d’artificio.

CUVIO – Torna nel weekend il tradizionale Tris d’estate promosso dalla ProLoco con tante golosità e il grande spettacolo pirotecnico di mille fuochi d’artificio che illumineranno la notte della valle sabato sera – L’iniziativa

ARONA (VB) – Fuochi d’artificio, cultura e musica ad Arona nel weekend di Lumina. Lo spettacolo pirotecnico è in programma sabato sera ma sono diverse le occasioni pensate per il tempo libero in tutto il weekend – I dettagli

TRADATE – Un’esperienza teorica e pratica alla scoperta delle erbe selvatiche commestibili e un viaggio spaziale per piccoli astronauti alla scoperta delle stelle d’estate all’EcoPlanetario tra le proposte della nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta – Scopri qui come partecipare

CASALZUIGNO – Per il ciclo delle Sere Fai d’Estate, sabato sera il Parco di Villa Della Porta Bozzolo sarà aperto per un Picnic al tramonto – Tutto il programma

ANGERA – Tornano i burattini venerdì pomeriggio nel giardino di Amaltheatro a Barzola dove, per la rassegna Trasformazioni, andrà i scena lo spettacolo La grande varietà della Compagnia Teatrino di Puck – Il programma

LAVENA PONTE TRESA – Domenica pomeriggio il festival teatrale itinarante Terra e Laghi arriva all’area feste con il Mime Show, spettacolo di mimo e clownerie comico e poetico di Roberto Gerbolès (foto sopra). Partecipazione gratuita –Lo spettacolo

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Nel pieno della bella stagione la libraia Laura Orsolini consiglia a bambini e ragazzi libri di mare: l’avventura illustrata di una piratessa e il bambino suo amico e un cartonato per i piccolissimi – Scopri le recensioni

COMERIO – ProLoco e Filmstudio90 venerdì sera nell’area feste propongono la proiezione di Il gatto con gli stivali 2 – l’ultimo desiderio della DreamWorks, spin-off dell’orco più celebre e simpatico della storia del cinema: Shrek! Ingresso gratuito e possibilità di cenare – L’iniziativa

VEDANO OLONA – Sabato 3 agosto la rassegna di cinema sotto le stelle di Esterno Notte arriva in piazzetta della pace dove sarà proiettata la commedia francese Le Petit Piaff, ambientata ella splendida isola della Réunion e adatta a tutta la famiglia. Ingresso gratuito – Scopri di più

MACCAGNO – Domenica 4 agosto Esterno Notte arriva a Cadero, per il ritorno sul grande schermo di uno dei migliori film della Pixar: l’imperdibile UP! (foto sopra). Un’avventura onirica, ricca di ironia e amore, declinato in diversi contesti e capace di creare un ponte tra generazioni. Ingresso gratuito- Il film

AZZATE – Tascabili – Libri per trasportare emozioni è il titolo del laboratorio gratuito per bambini dai 7 ai 10 anni in programma domenica mattina alla Biblioteca di Azzate con l’atelierista Mascia Premoli – Come partecipare

SAMARATE – Sabato mattina è tempo di Game time in Biblioteca! Per tutti gli amanti del mistero, degli enigmi, delle Escape Room e dei giochi strategici dai 6 ai 99 anni, una mattinata con i giochi da tavolo per tutti i gusti che la Biblioteca mette a disposizione – L’iniziativa

LAVENO MOMBELLO – Torna il Luna Park fino al 18 agosto in località Gaggetto di Laveno Mombello con 40 attrazioni per grandi e piccini. Inaugurazione sabato 3 agosto alle ore 20.30 con sconto di 1 euro su ogni attrazione per la prima ora di apertura – Scopri di più

ESTATE NEL VARESOTTO – Laghi, parchi e montagna: venti idee per sfuggire alla canicola in provincia di Varese rra tuffi, passeggiate, cascate e parchi dove trovare refrigerio immersi nella natura – Le proposte

FAGNANO OLONA – Nuovo appuntamento domenica mattina con le pedalate de L’Olona in bicicletta, lungo il corso del fiume. Questa volta il percorso parte dal Castello di Fangnano Olona e arriva ai Mulini Bosetti – Il programma

LIBRI – Nel libro “In viaggio con le storie” le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante accompagnano bambini e genitori alla scoperta di sette luoghi che hanno ispirato altrettanti grandi autori di fiabe e racconti da vivere in una gita speciale – Leggi qui

RAGAZZI – Spazio Klinè è il nuovo spazio il sostegno psico-educativo di giovani tra gli 11 e i 21 anni e e genitori in difficoltà a Gallarate, gestito da coop LaBanda – Scopri come accedere

PRIMA INFANZIA – Bing e il decalogo dei pediatri per lo spannolinamento in estateè parte del progetto Le buone abitudini per la promozione di buone pratiche per la crescita sana e serena dei bambini – Scoprilo qui



