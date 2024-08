Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 2, 3 e 4 agosto

In arrivo un bel weekend estivo con tante iniziative all’aria aperta, sagre e musica. Tra gli eventi segnaliamo Lumina, il weekend dei fuochi d’artificio organizzati da Arona in collaborazione con Angera con diverse iniziative nel Basso Verbano. Non mancano le feste come la tradizionale Sagra della Patata di Cunardo, mercati e mercatini, spettacoli e cinema sotto le stelle. A Taino musica live con tre giorni di concerti al Parco dei Punti Cardinali. È anche il fine settimana della Travesata dei Castelli a Maccagno.

METEO -L’anticiclone africano raggiunge il Nord Italia ancora per diversi giorni ma si abbassa un poco verso il Mediterraneo. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano temperature massime che resteranno oltre i 30°C ma senza punte eccessive e la regione alpina potrà essere interessata marginalmente da correnti atlantiche con qualche temporale. – Leggi le previsioni

ANGERA – Domenica 4 agosto vi attende un’entusiasmante sessione di shopping tra le bancarelle degli Ambulanti del Lago Maggiore. Tutte le informazioni

CUNARDO – Cunardo in festa: torna la sagra della patata tra gusto e beneficenza. Dal 2 al 4 agosto 2024 alla Baita del fondista. Parcheggi con navetta e servizio Pos. Tutte le informazioni

BIELMONTE – Immaginate di camminare scalzo in un bosco, o semplicemente in silenzio ascoltando il rumore del vento; immaginate di immergervi in un torrente fresco di montagna e rilassarvi sulle radici di un albero. Sabato 3 e domenica 4 agosto, all’Oasi Zegna, non perdete l’occasione di vivere un Forest Bathing tra i boschi dell’Oasi Zegna. Tutte le informazioni

VARESOTTO – Prosegue l’iniziativa “Sere Fai d’Estate”, il programma che da giugno a settembre propone oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia e molto altro. – Tutte le informazioni

ANGERA – Sarà un lungo weekend di eventi quello in arrivo sul Basso Verbano. Il momento clou si terrà sabato sera con Lumina, lo spettacolo di fuochi d’artificio organizzato da Arona, quest’anno con la collaborazione di Angera. Le due cittadine gemelle hanno in programma una serie di iniziative per tutto il fine settimana, con momenti di festa, shopping sotto le stelle e cinema all’aperto. – Tutte le informazioni

MACCAGNO – Torna “La traversata dei Castelli”: a Maccagno fa tappa l’Italian Open Water Tour. Domenica 4 agosto l’evento di nuoto in acque libere organizzata dai Glaciali. Ottava edizione con le classiche 3 gare in programma nell’incantevole perla del Lago Maggiore – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Dalla musica al teatro, con al centro la comunità: tutti gli appuntamenti di agosto a Maccagno con Pino e Veddasca. Si inizia sabato 3 agosto con “Racconti dalla Val Veddasca” e sono diverse le iniziative nel weekend. – Tutte le informazioni

AZZATE – “Cosa troveremo nelle tasche di un libro con le tasche? Quante tasche ci stanno in una pagina? Quante parole ci stanno in una tasca?” Parte da queste curiose domande aperte a diverse risposte il laboratorio Tascabili – libri per trasportare emozioni, in programma sabato 3 agosto alle ore 10 alla Biblioteca di Azzate. – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Appuntamento a Lavena Ponte Tresa con il festival teatrale itinarante “Terra e Laghi”. All’area feste, domenica 4 agosto, il protagonista sarà Roberto Gerbolès con il suo “Mime Show”. Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Da sabato 3 a domenica 18 agosto a Laveno Mombello torna il luna park, con le sue tradizionali luci e colori tanto amati da grandi e piccini. Il Luna Park, che quest’anno conta 40 attrazioni e food truck, è situato sul lungolago in Località Gaggetto. – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – La serata di sabato 3 agosto ci riporta indietro nel tempo, stavolta all’epoca del mini-skirt, della Fiat 500, e della Vespa, icona singolare che ha caratterizzato concretamente lo stile e la cultura italiana distinguendola dal resto del mondo. Nel Parco delle Feste di Caldana alle ore 21.00 la rassegna MusiCuvia presenta una celebrazione della musica rock anche i veicoli onnipresente degli anni settanta. – Tutte le informazioni

VARESE – Mezzo secolo di storia per il Club Bizzozero che festeggia con la tradizionale festa d’agosto che unisce allegria e solidarietà. – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Weekend con la Festa del Pesce al Parco Lattanzi. L’evento è organizzato dall’ADPS sommesi – Tutte le informazioni

TAINO – Proseguono le iniziative promosse per l’estate dalla Pro Loco di Taino. Questa settimana l’associazione, con il patrocinio del Comune, ha organizzato tre serate dedicate alla musica e alla socialità. Si parte giovedì 1 agosto con il tributo agli Abba a cura di AbbaShow. Venerdì sul palco del Parco salirà Vasco Live Tribute Band mentre sabato 3 chiuderà la rassegna Exodus live in concert, tributo a Lucio Battisti. -Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – La tradizione della griglia raggiunge nuove vette con la Sagra della Costina, evento culinario che si terrà dal 2 al 4 agosto 2024 presso l’Area Feste di Via Primo Maggio a Cassano Magnago (VA). Durante i tre giorni della sagra, i visitatori potranno assaporare una vasta gamma di delizie culinarie, dalle costine di maiale con patatine ai tortiglioni al sugo di costine, passando per fusilli salsiccia e funghi, tagliatelle al tartufo e panna e molti altri piatti. -Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Il mese di agosto si apre a Castiglione Olona con il tradizionale appuntamento con la Fiera del Cardinale, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che domenica 4 agosto dalle 9 alle 18 animerà piazza Garibaldi, le vie del centro storico e alcune delle corti quattrocentesche del borgo. -Tutte le informazioni

COMERIO – Domenica 4 agosto, si svolgerà la Festa nel bosco con pranzo a Pian Caddè a Comerio. Come tradizione, il Gruppo Alpini Comerio e il Gruppo Volontari Protezione Boschiva invitano al pranzo al fresco nel bosco. – Tutte le informazioni

CUVIO – Da venerdì 2 a domenica 4 agosto, nel gradevole ambiente dell’area feste del Parco Pancera di Cuvio si celebra il clou dell’estate valcuviana con il “Tris d’estate”. E’ il weekend in cui la Pro loco di Cuvio propone vari momenti per divertirsi a ritmo di musica e gustare i ghiotti menù proposti dalla cucina, ma soprattutto, nella serata di sabato, mantenendo fede a una tradizione che si protrae da oltre quarant’anni, e offre il formidabile spettacolo pirotecnico con luci e colori che rischiareranno a giorno tutta la valle. Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Appuntamento a Lavena Ponte Tresa con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”. Venerdì 2 agosto alla Località alla Bröa in scena lo spettacolo “John e Yoko, L’amore è libero, la libertà è amore” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Cinema sotto le stelle a Villa Calcaterra. Il 3 agosto, verrà proposto Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese, una storia, interpretata tra gli altri da Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy. – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Festa dell’Unità della Schiranna venerdì 2 agosto appuntamento legato al mondo della musica: si parla infatti del genere techno, quando e dove nasce, e come ancora oggi riesca a dominare nei festival a livello globale. – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Il Comune di Germignaga, in collaborazione con l’Associazione GaEle, ha organizzato “Mutazioni”, una mostra d’arte contemporanea che vede protagonisti gli artisti M. Elena Danelli e Gaetano Blaiotta. L’esposizione si terrà presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, in via Bodmer, dal 3 all’11 agosto 2024. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 3 agosto alle ore 18.00 e sarà presentata da Dino Azzalin. – Tutte le informazioni

AZZIO – Sette note, quattro mani e una corte magica ad Azzio per sognare in musica

Un delizioso concerto di mezza estate sotto il segno di Musicuvia: le “Danze” da Schubert al folklore di Brahms e Dvorak da ascoltare al fresco delle valli. “Ecco perché le suoneremo”. I musicisti raccontano

VARESE, MONTEGRINO E BREZZO DI BEDERO – Tre giorni con la musica protagonista a Varese, Montegrino e Brezzo di Bedero per celebrare i 20 anni di fondazione dell’Orchestra Cameristica di Varese. Tre concerti ribadiscono gli obiettivi dell’orchestra e dell’associazione che la sostiene: attenzione al territorio, proposte culturalmente interessanti e gradevoli musiche di grandi musicisti. – Tutte le informazioni

VARESE – Appuntamento musicale con Simonide Braconi alla Fondazione Marcello Morandini. Concerto della stagione Sintonie, domenica 4 agosto alle 11:00. Tra gli artisti, Simonide Braconi, prima viola del Teatro alla Scala di Milano, e Suela Piciri, violinista della stessa orchestra – Tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE – Proseguono gli eventi del festival LagoMaggioreMusica: la manifestazione – organizzata da Gioventù Musicale d’Italia sulle due sponde del Verbano. Diversi gli appuntamenti nel fine settimana – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – Venerdì 2 agosto 2024, alle ore 21:00, al Teatro Sociale di Montegrino Valtravaglia si terrà l’evento “Interpretando suoni e luoghi 2024”. L’Orchestra Cameristica di Varese, diretta da Fabio Bagatin, eseguirà musiche di Holst, Puccini e Reinecke. L’ingresso è libero. – Tutte le informazioni

Esperienze, viaggi, scoperte, iniziative, feste, sagre e molto altro per trascorrere i mesi estivi nella provincia di Varese – Scopri lo speciale