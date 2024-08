Dalla poesia alla neuroscienza, a Laveno la rassegna “A solo pochi eletti la luce dell’Aurora”

Diversi gli incontri in programma all’Hotel De Charme a partire da questa sera fino a domenica 1 Settembre, in concomitanza con la mostra di Alessandro Puccia

All’Hotel De Charme di Laveno Mombello l’appuntamento con la rassegna letteraria: “A solo Pochi Eletti La Luce Dell’Aurora”. Questo ciclo di incontri promette di portare alla luce tematiche di rilevante interesse, spaziando dalla gestione delle risorse naturali alla fusione tra arte e neuroscienze, passando per riflessioni poetiche ispirate a Emily Dickinson.

Conferenza Inaugurale: Conoscere i Laghi per Gestirli

Il primo appuntamento, previsto per Martedì 20 Agosto 2024 alle ore 17:30, è una conferenza intitolata Conoscere i Laghi per Gestirli. L’incontro, realizzato in collaborazione con il CNR IRSA di Verbania, sarà un’occasione preziosa per esplorare l’importanza della gestione sostenibile dei laghi, affrontando temi cruciali legati alla tutela ambientale e alle sfide odierne.

Laboratorio Esperienziale: Aqueous Transmissions

Sabato 24 Agosto 2024, dalle 17:00 alle 19:00, si terrà un laboratorio esperienziale di scrittura basato sul Metodo Caviardage®, intitolato Aqueous Transmissions. Questo laboratorio, curato da Chiara Zuffrano e Anita Membrini, è dedicato all’arte e alle opere di Alessandro Puccia, e invita i partecipanti a esplorare il dialogo tra parole e immagini, creando connessioni profonde tra l’arte visiva e la scrittura creativa.

Recital Poetico: To Be Alive is Power

Domenica 25 Agosto 2024, alle ore 20:30, si terrà un recital poetico intitolato To Be Alive is Power, una passeggiata nel giardino della mente di Emily Dickinson, guidata da Silvio Raffo. Questo evento promette di offrire un’immersione nelle riflessioni profonde e nella sensibilità poetica della Dickinson, con una lettura che celebra la potenza della vita e della creatività.

Conferenza di Chiusura: Arte e Neuroscienze

Infine, Domenica 1 Settembre 2024, alle ore 18:30, la serie di eventi si concluderà con una conferenza su La Relazione tra Arte e Neuroscienze: Riflessioni dai Due Mondi, a cura della neuroscienziata Dott.ssa Marta Pizzolante. Questo incontro esplorerà le intersezioni tra il mondo dell’arte e quello delle neuroscienze, offrendo una prospettiva unica su come questi due ambiti possano influenzarsi reciprocamente e arricchire la nostra comprensione della creatività umana.