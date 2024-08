Torna a Castellanza il Pic-Nic Solidale Sotto le Stelle

Giunto ormai alla sua quinta edizione, sabato 7 settembre 2024 alle ore 19.30, torna a Castellanza, in piazza San Bernardo, il Pic-Nic Solidale Sotto le Stelle. Grazie alla disponibilità delle numerose associazioni ed esercizi aderenti, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative dell’Assessorato alla Gentilezza affidato alla vice sindaco Cristina Borroni e in collaborazione con la Comunità Pastorale Santi Giulio e Bernardo, propone anche quest’anno il Pic-Nic Solidale di fine estate.

L’iniziativa prevede una cena “al sacco”, sotto le prime stelle della sera, per mangiare e conversare piacevolmente insieme e al contempo portare un aiuto concreto a chi è in difficoltà.

COSA PORTARE

Sarà una bella occasione per incontrarsi, fare nuove conoscenze e un gesto concreto di solidarietà. Sarà possibile infatti offrire un contributo che verrà destinato all’Associazione Solidarietà Famigliare e portare i seguenti alimenti che verranno consegnati al banco alimentare della Mensa del Padre Nostro: latte uht, riso, tonno, farina, zucchero, legumi (fagioli-ceci), pelati, biscotti per colazione, biscotti infanzia, omogenizzati frutta per bambini.

La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione, indicando nome e numero delle persone partecipanti, entro Giovedì 5 Settembre al seguente indirizzo mail: picnic-solidale.adesioni@comune.castellanza.va.it. Sarà possibile portare da casa il proprio cestino, oppure acquistarlo negli esercizi commerciali sottoindicati, i quali, per l’occasione, resteranno aperti anche dopo il normale orario di chiusura:

– BAR CANFINO DI PASSUELLO GIAMPIERO – Via Papa Giovanni XXIII 12 – Tel.0331.481979

– GELATERIA DOLCE CAPRICCIO DI DIANA LUIGI – Via San Camillo 2 – Tel.0331.489004

– BAR AL CASCINONE DI CIACCIA ANGELO – Via Col di Lana 5 – Tel. 347.7601319

– P.E. “DELIZIE DI SICILIA” – Via C. Battisti 32 – Tel. 346.642112

– LA BOTTEGA DEI SAPORI DI MASSIMO BERARDO – Via Papa Giovanni XXIII 12 – Tel. 0331.1363704

In caso di maltempo la serata si terrà nella palestra dell’Oratorio San Giuseppe. Un sentito ringraziamento va alle associazioni e ai volontari che si sono resi disponibili ad organizzare con l’Amministrazione Comunale l’evento: Area Giovani, Pro Loco, Solidarietà Famigliare La Mensa del Padre Nostro, Caritas, Cav, Rione Ingiò, ACLI, Casa IBE, Un due tre Alessio, ANPI, Associazione Nazionale Carabinieri, Knit Cafè.