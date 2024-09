A Busto Arsizio si va “In Viaggio con le Storie”

Il nuovo evento prevede un incontro con le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante, che presenteranno il loro volume “In viaggio con le storie: Sette autori di letteratura per ragazzi e i luoghi che hanno visto nascere i loro racconti”

Primo appuntamento stagionale alla Galleria Boragno con il ciclo “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca” organizzato da Propositi di filosofia snc, un percorso che si propone di approfondire, sperimentare e avvicinare il pubblico alle pratiche della philosophy for children/community.

Il nuovo evento prevede un incontro con le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante, che presenteranno il loro volume “In viaggio con le storie: Sette autori di letteratura per ragazzi e i luoghi che hanno visto nascere i loro racconti”. Dialogheranno con le autrici Silvia Bevilacqua, Pierpaolo Casarin e Michela Valli di Propositi di Filosofia.

Gli incontri sono gratuiti: è gradita la conferma della partecipazione inviando una mail all’indirizzo propositisnc@gmail.com con il proprio nome e cognome e l’oggetto “Galleria Boragno”.