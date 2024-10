A Olgiate Olona e Marnate una “Zampettata d’autunno”

Questo evento non è solo un’occasione di svago, ma anche un momento per riflettere sul rapporto speciale che ci lega ai nostri animali

Le amministrazioni comunali di Olgiate Olona e Marnate, con il prezioso contributo di numerose associazioni locali, sono liete di annunciare la 13a edizione della “Zampettata d’autunno”, un evento speciale dedicato ai nostri amici a quattro zampe, sempre pronti a regalare affetto e avventure assieme. La Zampettata d’Autunno offre così un’occasione unica per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, immersi nella natura, a spasso per le vie del paese e in buona compagnia. È un momento allo stare insieme prezioso per la salute fisica nostra e degli animali ma anche al nostro benessere emotivo, grazie all’insostituibile legame che unisce persone e gli animali.

Questo evento non è solo un’occasione di svago, ma anche un momento per riflettere sul rapporto speciale che ci lega ai nostri animali. I cani straordinari compagni di vita, veri e propri promotori del benessere psicofisico. Attraverso la pet therapy, infatti, si sfrutta il potere terapeutico del contatto con gli animali per ridurre lo stress, favorire la socializzazione e migliorare la qualità della vita di tutti. Grazie al coinvolgimento della polizia Locale, dell’Ufficio Tutela Animali, della ProLoco di Olgiate Olona e di Marnate, della Protezione Civile, tanti soggetti protagonisti che rendono questa edizione della Zampettata ricca di sorprese. In particolare, vi invitiamo a visitare lo stand della Biblioteca di Olgiate Olona, che ha in serbo attività e novità per tutti i partecipanti. Non perdete questa imperdibile occasione! Vi aspettiamo numerosi per vivere una giornata di allegria e condivisione insieme ai nostri inseparabili amici a quattro zampe. Un pomeriggio da vivere insieme, all’insegna della salute, della natura e della più sincera amicizia!

INFO

Data e ora: Sabato 19 ottobre, dalle ore 14:30

Luogo di ritrovo: Parco Opai, Via L. Greppi, 19, Olgiate Olona

Programma dell’evento: • 14:30: Ritrovo presso il Parco Opai. • 15:00: Partenza della Zampettata, un percorso suggestivo che si snoderà tra il paese e la meravigliosa Valle Olona. • 17:00: Arrivo al Casello del Parco ex Mulino, in Via Valle 212, Marnate, dove ci attende una gustosa merenda offerta dalla Pro Loco di Marnate, insieme a gadget per i nostri fedeli amici pelosi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti! Si ricorda ai partecipanti di condurre i propri cani al guinzaglio e di portare con sé sacchetti per la raccolta delle deiezioni.