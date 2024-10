Verranno presentati i servizi della scuola di lingue BA Language Link e dell’agenzia BC Travel and Learn, specializzata in vacanze studio

Lunedì 7 ottobre dalle 16.30 alle 19.30 si svolgerà alla Galleria Boragno l’open day “Learn to travel. Travel to learn”, nel corso del quale verranno presentati i servizi della scuola di lingue BA Language Link (https://www.balanguagelink.it/) e dell’agenzia BC Travel and Learn (https://www.bctravelandlearn.it/), specializzata in vacanze studio, ma non solo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0331-1628831 e 375-5422645 o gli indirizzi e-mail segreteria@balanguagelink.it e info@bctravelandlearn.it.