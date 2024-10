“Come un soffione”, le poesie di Silvia Prini alla Galleria Boragno

Presentazione del libro “Come un soffione” di Silvia Primi, pubblicato da Edizioni Ensemble. La raccolta di poesie, che comprende molte delle opere con cui l’autrice ha vinto numerosi premi e riconoscimenti nei più prestigiosi concorsi nazionali e internazionali di poesia inedita, percorre allegoricamente le quattro fasi della vita di un soffione per raccontare la tortuosa ricerca del vero amore, attraverso un lungo e non sempre facile percorso interiore.

Nata a Busto Arsizio, Silvia Primi vive attualmente in Svizzera; ha vinto, tra gli altri, il X Premio di Letteratura Italiana Contemporanea promosso dalla casa editrice LCE e il Premio TOYP Italia (The Outstanding Young Person) nella sezione Cultura.

Il ricavato dalle vendite del libro nel corso della serata sarà devoluto alla onlus Pollicino.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.