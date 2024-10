Creanza October Market celebra l’autunno a Villa Bossi

All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre ottanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Domenica 13 ottobre, dalle 10.30 alle 19.30 nella cornice dal fascino secolare della cinquecentesca Villa Bossi a Bodio Lomnago, è in programma l’attesissimo

Creanza October Market

un evento che celebra l’arrivo dell’autunno in un’atmosfera di creatività e convivialità.

Con oltre 80 artigiani e hobbisti provenienti da tutta Italia, il market sarà una vetrina per le creazioni più originali, perfette per chi cerca pezzi unici e originali. Nei saloni, nel cortile e nel parco della villa, i viitatori potranno ammirare e acquistare prodotti che rispecchiano l’estro e lo stile dell’artigianato made in Italy.

Creanza non è solo un’opportunità per scoprire talenti. Una selezione di birrifici artigianali del territorio offrirà degustazioni delle loro birre, permettendo ai visitatori di gustare i sapori autentici del varesotto. E per i buongustai, il Caffè Broletto curerà la caffetteria che per tutto il giorno sarà attiva per una pausa dolce. Per il pranzo proporrà un delizioso menù veloce, mentre gli aperitivi di Mirtillo Brillo, a base di gin al mirtillo promettono di deliziare il palato.

Per chi è in cerca di relax, Naima e Ilaria condurranno laboratori di yoga nell’antica sala Chopin al 1° piano della villa (per questioni organizzative è necessario prenotare scrivendo a contact@yogawithnaima.com e info@ilariavillani.com), mentre i bambini potranno divertirsi con le attività organizzate dall’Associazione Una Scuola per Amica nel vicino Parco dei Pioppi.

Le visite guidate alla storica Villa Bossi saranno disponibili ogni ora a partire dalle 11, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire la bellezza e la storia di questo incantevole luogo.

Per prenotare le visite o per maggiori informazioni scrivete a creanzacreative@gmail.com

Come forma di impegno verso la comunità, saranno ospitate diverse associazioni locali e sarà possibile acquistare prodotti per sostenere i loro progetti:

Associazione Caos, un centro di ascolto per donne operate di tumore al seno.

Orto del Borgo – Abad grazie alla coltivazione di funghi Shiitake e mirtilli, offre opportunità di integrazione lavorativa a persone svantaggiate e con disabilità

SuperO odv, a sostegno delle famiglie di bambini e adulti con malformazioni degli arti.

Good Samaritan, attiva in progetti sociali in Uganda.

Amicorum promuove l’integrazione e l’avviamento al lavoro per ragazzi e adulti con sindrome di Down.

L’ingresso al Creanza October Market è libero e gratuito, e l’evento si terrà anche in caso di maltempo. Per facilitare l’accesso, è disponibile un parcheggio interno alla villa in via Montegrappa, oltre ai parcheggi comunali nelle vicinanze.

