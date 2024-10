Sport e inclusione: a Gallarate il convegno conclusivo di SportAbility 2.0

Martedì 22 ottobre, dalle 21.00 alle 22.30, presso la Sala Martignoni di Gallarate (Via Venegoni, angolo via XX Settembre), si terrà il convegno conclusivo della seconda edizione del progetto SportAbility 2.0. Il progetto, promosso da Officina025 in collaborazione con Triade SOS Autismo e Progetto Fantasia, mira a favorire l’inclusione dei giovani con autismo attraverso lo sport.

Durante l’evento, saranno condivise le esperienze dei ragazzi che hanno partecipato al progetto, insieme a quelle di educatori, famiglie, allenatori e società sportive coinvolte. Tra le questioni affrontate, ci saranno le modalità per facilitare l’inclusione tramite lo sport e i risultati ottenuti finora, con uno sguardo agli sviluppi futuri.

L’ingresso all’evento è libero, ma i posti sono limitati. Il convegno rappresenta un’opportunità di dialogo e confronto per costruire insieme nuove possibilità di inclusione e partecipazione per i giovani con autismo, coinvolgendo attivamente tutta la comunità.

La partnership nata da qualche anno tra Officina 025 Amici della Neuropsichiatria Infantile di Gallarate,

Triade SOS Autismo e Progetti Fantasia ha avuto seguito nel 2024, grazie al progetto Sportability 2.0

sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus. Un progetto che ha permesso di raggiungere in squadra un importante obiettivo, quello di favorire la partecipazione, la crescita e il benessere di tutti attraverso lo sport. Protagonisti dell’iniziativa sono stati bambini e ragazzi autistici e con disabilità del territorio, che si sono visti coinvolti in molte attività inclusive all’insegna dello sport e della condivisione.

Numerosi sono stati gli sport praticati da questi giovani cittadini: basket con la Pallacanestro Varese grazie

alla quale i ragazzi hanno potuto allenarsi insieme ai giovani cestisti Under25 e ai coach, presso il Campus

della Pallacanestro Varese, Nordic Walking e ancora Rugby e Atletica. «Abbiamo aggiunto il tassello della formazione agli allenatori proprio per provare a mettersi nei panni degli altri, vedere con gli occhi e la mente di un ragazzo autistico – afferma Stefano Colombo, Presidente di Officina 025 – e i riscontri sono stati più che positivi».

«Il Progetto “Sportability2.0” ha come punto di forza principale lo Sport stesso come punto di incontro, amicizia, rispetto, crescita personale, lealtà impegno e disciplina», aggiunge Elena D’Orazio Presidente di Triade SOS Autismo. Simona Lamperti, Presidente di Progetti fantasia chiude affermando: «Una bellissima esperienza per i nostri ragazzi e per tutta l’Associazione. Una visione comune per un mondo sempre più inclusivo». Un progetto questo che tra i propri obiettivi si è proposto di generare un movimento di squadra che renda partecipi le realtà presenti sul territorio.