“Un padre nella tempesta”: a Jerago la presentazione della biografia di don Angelo Cassani edita da Lindau

Dall’incontro con Luigi Giussani alle assemblee studentesche, dagli attentati negli anni di piombo all’offerta del dolore nella malattia nel suo ultimo tratto di vita a Jerago: la vita di don Angelo Cassani ha attraversato molte tempeste ma la sua paternità affidata al Padre è sempre restata come segno indelebile per chiunque lo abbia incontrato. Questo è il cuore del libro “Un padre nella tempesta – Vita di don Angelo Cassani”, biografia scritta da Fabio Cavallari ed edita da Lindau che verrà presentato venerdì 15 novembre 2024, alle ore 21.00 presso l’Antica Chiesa di Jerago, in VIa Cristoforo Colombo 2 – angolo Piazza San Giorgio.

L’evento, organizzato dalla Fondazione don Angelo Cassani ETS con il patrocinio del Comune di Jerago con Orago, vedrà la presenza dell’autore Fabio Cavallari, giornalista e scrittore, che dal 2002 collabora con il settimanale Tempi. È autore di numerosi volumi, tra i quali ricordiamo “Il grande campo della vita. Storie da Hospice” e “Vivi. Storie di uomini e donne più forti della malattia”, editi sempre da Lindau. Saranno, inoltre, presenti alcuni tra i testimoni che hanno condiviso il percorso umano e spirituale del sacerdote che è stato parroco di Jerago dal 1987 al 2006.

La sua storia, narrata con intensità da Cavallari, si snoda attraverso momenti cruciali della storia degli ultimi 60 anni. Dopo aver conosciuto don Luigi Giussani nel ’67, il suo cuore si libera dal timore di dover essere un sacerdote che, fuori dalle liturgie sacramentali, deve fare da balia ai ragazzi che giocano a ping-pong o a calcetto. Al contrario sfiderà la loro libertà a fare i conti con un Dio incontrabile. Così, in un’epoca di scontri, di movimenti spinti da un’utopia violenta, segnati dalla piaga dell’eroina, si ritrova a Milano, prima a San Carlo alla Ca’ Granda, poi a San Lorenzo alle Colonne, ad accompagnare gli studenti delle assemblee studentesche.

Sono le prime esperienze di Comunione e Liberazione, dei tazebao, di una presenza che si gioca nel quotidiano, dentro la realtà. La sua parrocchia aggrega giovani, diventa un punto di ritrovo per molti, generando vocazioni, ma non è risparmiata dalla violenza e subisce attentati esplosivi. Nel ’77 don Angelo viene picchiato a sangue da un gruppo di extraparlamentari di estrema sinistra, che lo riducono in fin di vita, con il cranio spaccato.

È un uomo forte e tenace, ma quel momento tragico cambia la sua vita. Ci mette molto a riprendersi. Negli anni ’80, quando oramai il clima è cambiato, lui vive una crisi personale molto profonda, inciampa, ma non perde mai la fede. È sconfitto, claudicante, ma mai domo. Viene trasferito nella parrocchia di Jerago, a Jerago con Orago, nei pressi di Varese. Vive la provincia con fatica, ma dopo un periodo in cui l’uomo vince sul prete, grazie a un gruppo di fedeli e di ragazzi, rifiorisce, ridiventa Padre e Maestro.

La sua salute non è più quella dei quarant’anni, ma sfida ancora i giovani, spronandoli ad abbracciare Cristo. Accompagna le coppie al matrimonio e visita di notte gli ammalati, che diventano la sua salvezza, segno di Cristo che dona la sua vita, fino a quando sarà lui stesso a offrire la propria sofferenza attraverso il tumore che lo porta al suo Dies Natalis il 2 dicembre 2006.

La sua memoria prosegue oggi attraverso le diverse opere che ha lasciato alla comunità, dall’Antica Chiesa Restaurata all’oratorio, ma ancor più attraverso la Fondazione don Angelo Cassani ETS, un’opera di comunione che accompagna famiglie e bambini nella sfida dell’educazione.

La Fondazione gestisce il doposcuola Spazio Compiti che offre una compagnia allo studio a circa 50 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Jerago con Orago e dei paesi limitrofi come Albizzate, Besnate, Cavaria con Premezzo, Sumirago solo per citarne alcuni. Inoltre offre un servizio di assistenza allo studio dedicato ai bambini con BSE (bisogni educativi speciali) e ADHD.

