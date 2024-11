Formazione per amministratori condominiali e immobiliari: eventi gratuiti a Varese

Per gli associati ANACI e per i membri degli ordini e collegi accreditati, la partecipazione la partecipazione garantisce l’assegnazione di crediti formativi per il periodo 2024/25 o come recupero per il 2023/24

ANACI, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, il 15 e 16 novembre, ha in programma un evento formativo rivolto sia agli associati che ai non associati, che si svolgerà presso le Ville Ponti, in Piazza Litta 2 a Varese.

Date e orari

15 novembre 2024: dalle 14:00 alle 19:00

16 novembre 2024: dalle 09:00 alle 13:00

Temi trattati

Decreto Salva Casa

Assemblea M.Y. 2025 – Condominio e Supercondominio

Patente a crediti nei cantieri

Visura CCIAA: lettura guidata

Modalità di iscrizione

Per partecipare, è possibile iscriversi gratuitamente.

Associati ANACI

Gli iscritti ad ANACI possono accedere all’area riservata sul sito https://app.anaci.it e selezionare l’evento dal calendario. In alternativa, possono usare il link diretto per l’iscrizione.

Non associati ANACI

Anche i non associati possono registrarsi gratuitamente per ogni singola giornata tramite il sito www.anacivarese.it, ricevendo una mail di conferma.

Crediti formativi e gestione delle presenze

Per gli associati ANACI e per i membri degli ordini e collegi accreditati, la partecipazione la partecipazione garantisce l’assegnazione di crediti formativi per il periodo 2024/25 o come recupero per il 2023/24. La gestione delle presenze sarà effettuata in modalità informatizzata e/o cartacea, senza possibilità di deroghe o agevolazioni.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per aggiornarsi sulle normative e i temi di rilievo per chi opera nel settore immobiliare e della gestione condominiale.