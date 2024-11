‘Lo hijab mancante’: Roberto Pegorini al festival Intrecci di Luino

Sabato 30 novembre 2024, alle 17, presso la Biblioteca Civica di Luino, prosegue il festival letterario Intrecci con un nuovo appuntamento.

Protagonista dell’incontro sarà Roberto Pegorini, noto autore milanese di romanzi gialli, che presenterà il suo nuovo libro, “Lo hijab mancante”, edito da Todaro Editore. Durante l’evento, lo scrittore sarà intervistato dalla giornalista e scrittrice Sara Magnoli.

Il romanzo affronta temi profondi e delicati attraverso la trama di un’indagine. Lo hijab, elemento centrale della storia, diventa il simbolo dei numerosi argomenti trattati: amori tragici, femminicidio, stalking, integrazione e razzismo. Il libro esplora le ombre oscure della società moderna, toccando temi complessi con sensibilità e uno stile incisivo.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Mondadori Bookstore di Luino al numero 0332 530317, oppure recarsi in Via XV Agosto, 13, a Luino.