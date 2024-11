Seconda edizione per BAlloon Festival, il meglio del fumetto italiano a Busto Arsizio

Organizzato dall’amministrazione con Creative Comics porterà in città i disegnatori dei migliori fumetti italiani da Dylan Dog a Tex passando per Zagor e Topolino. Il programma della due giorni

Giunge alla seconda edizione BAllooon Festival, il festival del fumetto di Busto Arsizio, dopo il buon successo della prima edizione. Il 7 e l’8 dicembre i fumetti saranno i protagonisti di un’intensa due giorni per appassionati e curiosi.

BAlloon-Festival, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Creative Comics di Daniele Statella e le fumetterie della Città che partecipano al tavolo Letteratura, porterà infatti in città i più grandi autori italiani di Marvel, Topolino, Tex Willer, Diabolik, Dylan Dog, Dragonero, Zagor e altri.

Due le sedi che ospiteranno gli appuntamenti in calendario: la biblioteca, dove il 7 dicembre verranno premiati i vincitori del contest di fumetto promosso dallo studio legale Albè e Associati, e Villa Tovaglieri, sede degli incontri con gli atristi.

Il bollino di qualità di questa rassegna è dato da Daniele Statella che lavora per Sergio Bonelli editore il quale ha sottolineato come questo evento sia strutturato per portare il pubblico a incontrare artisti che creano il fumetto.

Due saranno i protagonisti che verranno intervistati l’8 dicembre: Giampiero Casertano, autore dagli esordi di Dylan dog, e Pasquale Del Vecchio, disegnatore di Tex, una delle colonne portanti del fumetto che ancora oggi vende decine di migliaia di copie al mese. Per i baby-appassionati di fumetto ci sarà Davide Cesarello, disegnatore di Topolino.

Sarà possibile, infine, acquistare un portfolio con uno sketch realizzato da uno dei disegnatori presenti (e ce ne saranno molti oltre agli ospiti intervistati) e un buono per un aperitivo in uno dei locali convenzionati.

Programma 7 dicembre 2024- SALA MONACO della Biblioteca Comunale – ingresso Via Paolo Borroni –

16.00 — Apertura Festival e inaugurazione mostra “Nuvolette a Natale”

17.00 — Premiazione Comics Contest a cura di Studio A& A Albè e Associati

Programma 8 dicembre 2024- VILLA OTTOLINI TOVAGLIERI- Via Alessandro Volta, 11 BUSTO ARSIZIO

10.00-18:00 — Autori e stand delle fumetterie di Busto Arsizio

12.00 — Intervista a Giampiero Casertano

14:00 — Intervista a Pasquale Del Vecchio

16:00 laboratorio Disney di Natale con Davide Cesarello per bambini 7-12 anni

Prenotazione obbligatoria laboratorioballoon.eventbrite.it