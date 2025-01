A Casciago un incontro in biblioteca dedicato all’adolescenza

L’incontro sarà guidato da una psicologa e si rivolge a genitori ed educatori di adolescenti. Attraverso la lettura di brani di letteratura, la professionista accompagnerà i partecipanti in un percorso di riflessione e approfondimento sul tema dell’adolescenza

Sabato 25 gennaio, dalle 10:00 alle 12:00, la Biblioteca Civica di Casciago, in collaborazione con il circuito bibliotecario Valle dei Mulini, ospiterà un incontro di gruppo dedicato al tema dell’adolescenza. L’evento, gratuito e su prenotazione, si terrà nella sala lettura della biblioteca in Largo De Gasperi, presso il Cortile dell’Orologio.

L’incontro sarà guidato da una psicologa e si rivolge a genitori ed educatori di adolescenti. Attraverso la lettura di brani di letteratura, la professionista accompagnerà i partecipanti in un percorso di riflessione e approfondimento sul tema dell’adolescenza, offrendo strategie e strumenti pratici per affrontare le difficoltà e i dubbi del quotidiano. L’approccio pragmatico consentirà ai presenti di acquisire conoscenze e risorse utili per comprendere meglio i giovani e supportarli nella crescita.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi inviando una mail a biblioteca@comune.casciago.va.it con oggetto “INCONTRO ADOLESCENZA”. I posti disponibili sono limitati, e le richieste verranno accolte in ordine di arrivo. I gruppi saranno composti da un massimo di 10-15 persone.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per chiunque voglia approfondire le dinamiche dell’adolescenza e migliorare la propria capacità di interazione e comprensione con i ragazzi.