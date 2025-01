Alla scoperta del Metodo Bruno Munari: laboratorio e conferenza alla Fondazione Morandini

Sabato 25 gennaio, la Fondazione Marcello Morandini di Varese ospiterà un evento dedicato al celebre artista e designer, con due appuntamenti pensati per grandi e piccoli, per immergersi nel metodo innovativo che ha segnato generazioni di creativi

Sabato 25 gennaio, la Fondazione Marcello Morandini di Varese ospiterà un evento dedicato al celebre artista e designer Bruno Munari. La giornata offrirà due appuntamenti pensati per grandi e piccoli, per immergersi nel metodo innovativo che ha segnato generazioni di creativi.

Dalle 16 alle 17.30, i bambini dai 5 ai 9 anni potranno partecipare al laboratorio “Libri illeggibili e libri leggibili”, un’esperienza pratica guidata da Beba Restelli, allieva e collaboratrice di Munari, e Cristina Bortolozzo, operatrice certificata del Metodo Bruno Munari®️. Un’occasione importante per stimolare la fantasia e la creatività attraverso il gioco e la sperimentazione.

A seguire, dalle 18:00 alle 19:00, si terrà la conferenza “Bruno Munari, un’esperienza di laboratorio”, condotta dal critico d’arte Marco Meneguzzo e dalla stessa Beba Restelli. Un momento di riflessione e approfondimento sul pensiero e sull’eredità del grande maestro, che ha rivoluzionato il modo di avvicinarsi al design, all’arte e alla didattica.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. L’evento si svolgerà presso la Fondazione Marcello Morandini, in via Francesco del Cairo 41, a Varese.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’indirizzo email prenotazioni@fondazionemarcellomorandini.com. L’evento è organizzato in collaborazione con Fondazione Per Leggere.