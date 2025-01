Andrea Bariselli presenta “A Wild Mind” a Gallarate

Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, sarà alla libreria Librando di Gallarate mercoledì 5 febbraio dalle 20:45 per presentare il suo libro A Wild Mind.

Durante l’incontro si parlerà di come la frenesia del lavoro, la tendenza al multitasking, della lotta e della crescita abbiano allontanato l’essere umano dalla sua vera natura. Un viaggio tra neuroscienze, natura e introspezione, per capire meglio come funziona il nostro cervello, conoscere i suoi meccanismi nascosti e come influenzano il nostro modo di vivere.

L’evento è a offerta libera ed è necessaria la prenotazione.

Andrea Bariselli

Ceo e chief scientist di Strobilo, Andrea Bariselli si è dedicato per oltre 10 anni alla psicologia clinica, diventando direttore del Centro Clinico Brescia a soli 27 anni. Dopo aver fondato una start-up in California, Bariselli ha continuato a sviluppare tecniche innovative di misurazione neuroscientifica. Nel suo podcast A Wild Mind, Bariselli racconta di neuroscienze, natura e dei legami che le uniscono, catturando la curiosità di migliaia di ascoltatori.