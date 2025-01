Che fare con i bambini nel weekend del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio a Varese e nel Varesotto

A cavallo tra gennaio e febbraio, questo weekend di pieno inverno ha in programma gli ultimi suggestivi falò della Giöbia e le ultime iniziative legate alla Memoria, mentre un festival a Marnate anticipa la Giornata dei calzini spaiati con tanti eventi per le famiglie.

In programma anche spettacoli ed esplorazioni tra stelle, sentieri e lingue straniere.

EVENTI

MARNATE – Due giorni di Festival dei Calzini spaiati a Marnate tra attività e laboratori inclusivi e attività per bambini tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. Il clou sabato sera con il concerto della Si può fare band, già pronta a esibirsi all’Onu a New York a giugno – Qui tutti i dettagli e il programma

CAIRATE – Chiude il cerchio delle celebrazioni per la Gioeübia 2025 in Valle Olona il comune di Cairate con il falò di domenica 2 febbraio alle ore 18 nell’area giostre – Qui tutte le info

TRADATE – Porte aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pintea domenica 2 febbraio dalle ore 14 per nuove esplorazioni della natura dell’area protetta e uno speciale viaggio per piccoli astronauti alla scoperta delle stelle del cielo d’inverno – L’iniziativa

LAVENO MOMBELLO – Si celebra nel weekend la 41esima edizione del Palio di Santa Maria di Corte, evento che celebra la tradizione locale e il senso di comunità, con un programma ricco di appuntamenti dedicati a tutte le età – Il programma

ROVELLO PORRO – Venerdì sera si rinnova la tradizione del Rogo del Genè, pupazzo che simboleggia l’inverno e le sue fatiche – I dettagli

LOCARNO (CH)– Venerdì pomeriggio dalle 16.45 in piazza a Locarno parte Bandir, tradizionale corteo che coinvolge tantissimmi bambini nel fare un gran fracasso per strada per scacciare l’inverno. A seguire merenda per tutti – Qui tutte le info

SPETTACOLI

VARESE – Al Miv di Varese continua la rassegna Burattini in città partita a gennaio. Nella mattinata di domenica 2 febbraio doppia replica per lo spettacolo Fagiolino Pescatore della Compagnia Mattia Zecchi di Bologna – Leggi qui

BESOZZO – Alice nel paese delle meraviglie è cresciuta e fa tappa al Teatro Duse nello spettacolo del gruppo Panta Rei (in foto), in programma domenica 2alle ore 16.30 per il secondo appuntamento dell’anno con i Pomeriggi da favola – Lo spettacolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Domenica pomeriggio dul palco dell’Auditorium di Maccagno, Progetto Zattera Teatro porta in scena Pollicino, per la rassegna Magici sogni. Ingresso libero – I dettagli

FILM E STORIE

TRADATE – Venerdì pomeriggio in Frera si rende omaggio al Giorno della Memoria con la proiezione del film “Anna Frank e il diario segreto” animazione per ragazzi dagli 11 anni che è un messaggio di pace, speranza e generosità – Il film

AZZATE – Domenica pomeriggio alle ore 16 il nuovo appuntamento con le Favole a merenda della Piccola Compagnia Instabile porterà la cantastorie Anna Pedrazzini a dare melodia ai racconti di Alice nelle figure – Scopri di più

BESOZZO – Sabato mattina alle 10.30 gli attori della compagnia Duse aspettano i bambini in biblioteca per la lettura animata di Alice nel paese delle meraviglie in vista dello spettacolo a teatro l’indomani – La locandina

GIOCHI E LABORATORI

LONATE POZZOLO – Il primo incontro dell’anno con MammaLingua sabato mattina in biblioteca alle 10.30 propone ai bambini la lettura di tante storie in lingua placca e italiana assieme ad Arkadiusz per scoprire la bellezza dell’incontro tra culture diverse. A seguire un laboratorio di decorazioni tipiche polacche, per dulti e bambini –La locandina

CASTELLANZA – Anche giostre e una speciale Caccia al tesoro nel weekend in occasione della Festa del Santo patrono di Castellanza – Tutto il programma

VARESE – In piazza Monte Grappa c’è la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

CITTIGLIO – Si intitola Papà ti odio! l’incontro per genitori di adolescenti in programma venerdì sera alle 20.30 in sala consiliare con lo psicologo Eugenio Stigol. Evento promosso dall’associazione Pace carote patate – L’evento

VARESE – Aperte le iscrizioni alla serata gratuita sulla disostruzione pediatrica in programma il 7 febbraio all’Auditorium di Sant’Ambrogio e promossa dal Salvagente – Come partecipare

ISCRIZIONI – Si sono aperte martedì 21 gennaio le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2025-2026. Le famiglie hanno tempo sino al 10 febbraio – Speciale Orientamento scolastico

