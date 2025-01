Che fare a Varese e nel Varesotto il 31 gennaio, il 1 e 2 febbraio

Trenta Giöbie pronte a incendiarsi a Busto Arsizio: “La festa più bella dell’anno”. Dai quartieri al centro, nei cortili delle scuole e negli oratori giovedì 30 gennaio appuntamento con i roghi dei fantocci. Due giorni di Festival dei Calzini spaiati a Marnate con la Si può fare band. Due giorni di attività e laboratori inclusivi l’1 e il 2 febbraio a Marnate con il concerto sabato sera della band bresciana già pronta a esibirsi all’Onu a New York. Alla Biblioteca di Ternate per vedere “Woman in gold”. Un appuntamento nell’ambito della commemorazione del Giorno della memoria. All’evento di domenica 2 febbraio parteciperà anche il “ciclista della memoria” Giovanni Bloisi.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – L’affascinante pittura di Ottorino De Lucchi e Raffaele Minotto si fa protagonista indiscussa di “ECHI DI LUCE”, la nuova doppia mostra personale che apre in grande stile l’anno nuovo di PUNTO SULL’ARTE – Tutte le informazioni

VARESE – Apertura della Bottega Solidale di Good Samaritan ODV: donenica 2 febbraio sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda – Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Trenta Giöbie pronte a incendiarsi a Busto Arsizio: “La festa più bella dell’anno”. Dai quartieri al centro, nei cortili delle scuole e negli oratori giovedì 30 gennaio appuntamento con i roghi dei fantocci. Ecco dove e quando ci saranno i falò in città – Tutte le informazioni

GALLARATE – Allo Spazio23 di Gallarate arriva il flamenco. La serata vede protagonista Manuela Baldassarri, “La Malita”, accompagnata da musicisti professionisti. Primo appuntamento di una rassegna in tre momenti – Tutte le informazioni

MARNATE – Due giorni di Festival dei Calzini spaiati a Marnate con la Si può fare band. Due giorni di attività e laboratori inclusivi l’1 e il 2 febbraio a Marnate con il concerto sabato sera della band bresciana già pronta a esibirsi all’Onu a New York – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Valdarno in festa: la frazione di Albizzate celebra la Candelora con musica, cibo e cerimonie. Sacro e profano si mescoleranno nei tre giorni del fine settimana da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. Si comincerà alle 19.30 con l’apertura dello stand gastronomico – Tutte le informazioni

INCONTRI

CITTIGLIO – Papà ti odio! Un incontro per genitori di adolescenti a Cittiglio. Venerdì 31 gennaio alle 20.30 in sala consiliare incontro con lo psicologo Eugenio Stigol promosso dall’associazione Pace carote patate – Tutte le informazioni

VARESE – Serata gratuita sulla disostruzione pediatrica a Sant’Ambrogio. L’iniziativa rivolta a genitori ed educatori è promossa dal Salvagente venerdì 7 febbraio alle ore 20.45 all’auditorium di via Papi a Varese. Come prenotare – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

TRADATE – All’Ecoplanetario di Tradate arriva l’arte con “Cicli pittorici inaccessibili”. L’iniziativa rientra nel progetto “IntegrArte” finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando “Arte&Cultura 2024” – Tutte le informazioni

BESNATE – “Stati d’anime”, a Besnate la mostra personale di pittura di Giorgia Pinna. La pittrice varesina sarà protagonista del primo weekend di febbraio in Sala Consiliare con il suo progetto – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – “Quel mattino a Lampedusa”: lettura scenica con musica a Varese. L’evento ripercorre il naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa con il testo di Antonio Umberto Riccò e musiche di Francesco Impastato – Tutte le informazioni

GOLASECCA – “Sentimenti nel Tritacarne” con Luca Anselmi: stand up comedy a Golasecca. L’evento si terrà sabato 1° febbraio 2025 all’Oratorio San Luigi, in via Monte Tabor 2. Ingresso libero – Tutte le informazioni

TURATE – I FuoriScena tornano in scena a Turate con lo spettacolo solidale “Bloody Mary”. L’incasso della serata sarà devoluto alla Casa di Accoglienza per Bambini Orfani “Fr. Angelo Redaelli” di Brazzaville, Congo, che accoglie e supporta bambini e ragazzi di strada – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese arriva lo show tributo ai Coldplay. Il tributo ai Coldplay firmato Liveplay, considerato il punto di riferimento per i fan della band britannica in Italia e in Europa arriva a Varese l’1 febbraio – Tutte le informazioni

VARESE – Nuova divertente replica de “Una parrocchia di internettizati” a Sant’Ambrogio. Evento in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Ambrogio Olona e Auditorium San Giovanni Bosco per la festa di San Giovanni Bosco – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Marco Baliani in scena a Germignaga con lo spettacolo “Tracce”. Sabato 1° febbraio alle 21.00 al Cinema Teatro Italia, grazie all’intenzione del direttore artistico Claudio Cadario – Tutte le informazioni

VARESE – “La Magia dei Cantastorie che leggevano per le stelle” a Sant’Ambrogio. Divertente spettacolo per fare del bene all’Auditorium San Giovanni Bosco. Appuntamento per domenica 2 febbraio – Tutte le informazioni

BESOZZO – Alice nel paese delle meraviglie è cresciuta e fa tappa Besozzo. Lo spettacolo del gruppo Panta Rei fa tappa al teatro Duse domenica 2 febbraio alle ore 16.30 per il secondo appuntamento dell’anno con i Pomeriggi da favola – Tutte le informazioni

VARESE – Al Miv di Varese continua la rassegna di burattini. Domenica lo spettacolo di Fagiolino Pescatore. Lo spetatcolo a cura della Compagnia Mattia Zecchi di Bologna è il secondo spettacolo della rassegna Burattini in Città 2025 – Tutte le informazioni

TERNATE – Alla Biblioteca di Ternate per vedere “Woman in gold”. Un appuntamento nell’ambito della commemorazione del Giorno della memoria. All’evento di domenica 2 febbraio parteciperà anche il “ciclista della memoria” Giovanni Bloisi – Tutte le informazioni

COCQUIO TERVISAGO – “Sinceri bugiardi” in scena sul palco di Cocquio Trevisago. Lo spettacolo organizzato per la festa patronale della Purificazione va in scena al teatro “Prandoni” sabato 1 febbraio alle 21 – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno la storia delle Barbie con “Ruth Handler. La rivoluzione di una bambola”. Il romanzo di Simona Capodanno ripercorre la storia della creatrice della leggendaria bambola, che nel 1959 cambiò per sempre il mondo dei giocattoli – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Feltrinelli di Varese il noto micologo Sergio Ruini. Nell’occasione presenterà il suo ultimo libro intitolato “Uomini e funghi”, edito da Pietro Macchione – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno l’atelier di scrittura di sé e meditazione “Con quel che c’è”. L’atelier è a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti. L’iscrizione, che ha un costo di 85 euro a persona – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Imprenditore per caso”. Un viaggio affascinante in cui l’autore Giovanni Tropeano racconta attraverso la sua storia e le sue esperienze, soprattutto quelle degli anni più difficili, cosa significa fare impresa – Tutte le informazioni

CASTRONNO – A Castronno la storia degli Imi, i soldati italiani ridotti a “schiavi di Hitler”. Venerdì sera, alla Salam Polivalente, Massimo Zaninelli presenta il romanzo storico “I Quindici Sciacalli”, in un evento proposto per il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo – Tutte le informazioni