Al Miv di Varese continua la rassegna di burattini. Domenica lo spettacolo di Fagiolino Pescatore

Lo spetatcolo a cura della Compagnia Mattia Zecchi di Bologna è il secondo spettacolo della rassegna Burattini in Città 2025

Domenica 2 febbraio, alle ore 9,45 e alle 11,30 presso il Multisala Impero di Varese si terrà il nuovo spettacolo di burattini Fagiolino Pescatore, a cura della Compagnia Mattia Zecchi di Bologna, secondo spettacolo della rassegna Burattini in Città 2025, con la Direzione Artistica di Chicco Colombo ed il supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese.

Trama

Un’enorme mistero avvolge il regno di Bellomare. Da mesi i pescatori ritornano a mani vuote dalla pesca e il Re Stoccafisso I°, amante del pesce, è seccato per non poter soddisfare le sue appetenze. Così promette un premio di 100 monete d’oro a chi gli porterà del pesce. Fagiolino, povero pescatore, oramai è ridotto sul lastrico e il proprietario di casa è deciso a sfrattarlo. Tutto sembra finito, fino all’intervento del Mago Marino, il quale svelerà a Fagiolino il motivo della misteriosa scomparsa. La strega Mucillalga ha lanciato un potente incantesimo, facendo addormentare tutti i pesci sul fondo del mare. Questa fattura può essere rotta solo se qualcuno butterà nel mare uno dei pidocchi che si trova nei suoi capelli. Fagiolino, preso dalla disperazione partirà alla ricerca della strega per poter rompere l’incantesimo e portare un bel pesce al re, così da ottenere il premio promesso. Tutto sembra semplice ma Fagiolino scoprirà, a suo discapito, che la bramosia di denaro regna nel palazzo reale, ma anche qui riuscirà a risolvere la situazione.