De(ath)livery è la blak commedy in scena a Varese per la rassegna Origins

Risate, suspance e idee su cui riflettere sono gli ingredienti di De(ath)livery, la black commedy in programma sabato 1 febbraio alle ore 21 sul palco di M.Art.E – in via Cavour 30 a Varese – per un nuovo appuntamento con la rassegna Origins.

L’economia del delivery e l’inconbenza di una morte personale e collettiva sono i temi suggeriti dal titolo dello spettacolo ambientato in un appartamento condiviso, come ce ne sono tantissimi in ogni città. Una serata normale deviata da una consegna sbagliata si trasforma in tragedia.

Tra gag esilaranti e momenti di intensa riflessione, lo spettacolo esplora le angosce di una generazione precaria, mescolando ironia e dramma sociale.

Una miscela perfetta di dramma e risate illumina una realtà brutale, dove il confine tra vittima e carnefice si fa sorprendentemente sottile.

“De(ath)livery” è più di uno spettacolo: è un racconto vivido, capace di farci riflettere sulle pressioni e i dilemmi di una generazione spesso costretta al limite delle scelte estreme.

Maggiori informazioni e prenotazioni a QUESTO LINK.