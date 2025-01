I FuoriScena tornano in scena a Turate con lo spettacolo solidale “Bloody Mary”

Dopo il grande successo delle prime repliche, la compagnia teatrale FuoriScena è lieta di annunciare la sesta rappresentazione del loro spettacolo Bloody Mary. Questo imperdibile appuntamento andrà in scena sabato 1° febbraio 2025 alle ore 21.00 presso il Teatro dell’Oratorio San Luigi di Turate, in un evento organizzato in memoria di Frà Angelo Redaelli.

Lo spettacolo

Bloody Mary è un giallo intrigante e carico di suspense, ambientato in una casa inglese durante una cena tra amici. In un susseguirsi di tensioni, segreti e colpi di scena, la serata si trasforma in un’indagine su un omicidio: chi è la vittima? Chi è l’assassino? Un viaggio emozionante che lascerà il pubblico senza fiato. Il cast di FuoriScena regalerà al pubblico una serata di emozioni e riflessioni.

Ivana Basaric, la Presidente della compagnia teatrale FuoriScena e interprete nel ruolo di April, dichiara: “Lo spettacolo rappresenta un passo avanti nella nostra ricerca teatrale e nella serata a Turate saremo felici di contribuire a una causa importante. Invitiamo tutti a unirsi a noi per questa serata di teatro e solidarietà. Con il vostro sostegno, possiamo fare la differenza per i ragazzi accolti nella Casa d’Accoglienza per bambini orfani. Vi aspettiamo sul palco!”

Dettagli dell’evento

L’appuntamento con Bloody Mary è fissato per sabato 1° febbraio 2025, con inizio alle ore 21.00, presso il Cine Teatro San Luigi, situato in Via Tinelli 25 a Turate. La durata dello spettacolo è di 60 minuti senza intervallo. Il costo del biglietto è di 12 euro. Per prenotazioni o ulteriori informazioni, potete scrivere all’indirizzo e-mail info@laprimagoccia.it. Vi aspettiamo per una serata di teatro e solidarietà!

Chi sono i FuoriScena?

Nata nel 2004 da un gruppo di ex-studenti del Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Saronno, la compagnia teatrale FuoriScena festeggia quest’anno 21 anni di attività. Con una lunga serie di spettacoli di successo alle spalle, i FuoriScena continuano a emozionare il pubblico grazie alla loro passione per il teatro e alla capacità di affrontare tematiche profonde con audacia e sensibilità.

Laprimagoccia

Lo spettacolo è promosso dall’Associazione “La Prima Goccia”, il cui impegno è rivolto al sostegno delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. L’incasso della serata sarà devoluto alla Casa di Accoglienza per Bambini Orfani “Fr. Angelo Redaelli” di Brazzaville, Congo, che accoglie e supporta bambini e ragazzi di strada.

La Prima Goccia Onlus è un’associazione senza scopo di lucro nata negli anni ’90 per sostenere concretamente le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e promuovere esperienze di volontariato. Dal 2004 è iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni.