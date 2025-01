Innesto under per il Varese: ecco Mazzola

Dopo aver salutato l’esterno Lorenzo Giorgi in mattinata – non una novità, ma un movimento ufficiale – il Varese mette a referto un movimento in entrata: il centrocampista classe 2005 Giuseppe Mazzola.

Mazzola arriva in biancorosso dall’Alcione dopo aver giocato nelle giovanili dell’Inter. Il ragazzo è già aggregato alla squadra alle Bustecche e potrebbe quindi già essere a disposizione per la gara di mercoledì contro il

Ligorna.