La Fiera del digitale a Luvinate nella nuova Aula Immersiva della scuola primaria

Nella mattinata di sabato 25 gennaio, la terza edizione de La fiera del digitale e delle materie Stem in programma alla primaria Pedotti di Luvinate, sarà l’occasione per visitare la nuova Aula Immersiva della scuola, finanziata con i fondi del Pnrr. Un nuovo spazio che apre “una nuova frontiera della didattica”.

L’Aula immersiva è infatti un ambiente dinamico e inclusivo, che non solo permette di accedere a contenuti multimediali ma di più consente agli alunni di essere proiettati nel tempo e nello spazio. La tecnologia di cui è dotata è in grado di alternare epoche e luoghi in modo semplice e immediato, senza supporti estranei come visori oppure occhiali speciali.

Semplicemente varcando la soglia della stanza gli studenti hanno la possibilità di muoversi all’interno di immagini che spaziano, nell’arco di pochi secondi, attraverso l’intero scibile umano, alla storia, alla geografia, alla scienza, all’astronomia, alle lingue, all’arte e ai musei.

L’AULA IMMERSIVA

Come sempre sui muri delle classi della Pedotti sono appese carte geografiche, manifesti che rappresentano il corpo umano o il corso delle stagioni e del tempo. Ma a partire da settembre a questi supporti, che vengono comunque costantemente rinnovati, si affianca un nuovo supporto tecnologico che consente agli studenti di immergersi in una realtà virtuale coinvolgente e didattica.

Usando la nuova Aula Immersiva, gli alunni hanno modo di prendere una pausa dallo stare fermi tra banchi e sedie, per entrare in un mondo in cui le pareti, il soffitto e il pavimento si animano, attraverso videoproiettori e pannelli predisposti. All’insegnamento di tipo classico si aggiunge quindi una prospettiva diversa, più dinamica, attiva e mutevole. Un’aula virtuale, dalle notevoli potenzialità, che non sostituisce ma integra la didattica classica.

LA 3^ FIERA DEL DIGITALE E DELLA DIDATTICA STEM

La visita dell’Aula Immersiva si svolgerà durante la terza edizione della Fiera del Digitale e della Didattica STEM, promossa dalla Scuola di Luvinate ogni anno per sensibilizzare, implementare e sostenere le materie Science, Technology, Engineering e Mathematics, l’insieme delle materie scientifiche, tecnologiche ed ingegneristiche riassunte dall’acronimo Stem.

La manifestazione, con inizio alle ore 9.30 accoglierà i partecipanti – bambini e adulti – in eventi formativi tra workshop e brevi lezioni: laboratori di tinkering, coding e robotica educativa, fisica, stampante 3D e astronomia grazie alla presenza di volontari e professionisti.

Durante l’accoglienza e al termine della mattinata sarà presente l’Associazione Genitori per due momenti conviviali: la colazione e un aperitivo da condividere assieme ai partecipanti.

Tutti i fondi saranno destinati al sostegno delle attività didattiche ed educative della scuola primaria Pedotti.