Nel Giorno della Memoria, Arcigay Varese ricorda le vittime omosessuali del nazifascismo

In occasione della Giornata della Memoria, Arcigay Varese organizza una cerimonia di commemorazione delle vittime omosessuali del nazifascismo. L’iniziativa si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 18:00 presso la targa dei triangoli rosa situata presso la Biblioteca Civica di Varese, Giardini Estensi, via Luigi Sacco 5.

L’evento vuole ricordare tutte le vittime della persecuzione nazifascista basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Uomini omosessuali venivano contrassegnati con il triangolo rosa, mentre le donne lesbiche, perseguitate e internate nei campi di concentramento, erano identificate con il triangolo nero, simbolo di “asocialità”.

Durante la cerimonia, i rappresentanti di Arcigay Varese deporranno dei fiori in memoria delle vittime. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a deporre un fiore in segno di ricordo e di impegno contro ogni forma di discriminazione e violenza.

“La Giornata della Memoria è un’occasione importante per ricordare le vittime dell’Olocausto e per riflettere sulle conseguenze tragiche dell’odio e dell’intolleranza”, dichiara Giovanni Boschini, Presidente di Arcigay Varese. “È fondamentale ricordare che tra le vittime del nazifascismo ci furono anche migliaia di persone perseguitate a causa del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere. Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio alla loro memoria e ribadire il nostro impegno per un futuro in cui tutti possano vivere liberi da discriminazioni e violenze.”