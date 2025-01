Paola Nicolai presenta a Varese il libro autobiografico “Ho ascoltato la mia voce”

Perdere completamente l’uso della parola a causa di un ictus per poi rinascere con nuove consapevolezze e un’inedita forma di amore. Recuperare la parola attraverso la logopedia e riscoprire i più semplici e profondi significati della vita di tutti i giorni. Il tutto in compagnia di Ugo, un Piccolo Levriero Italiano diventato presto un inseparabile compagno di vita.

È questa la storia di Paola Nicolai, imprenditrice milanese a capo di un’agenzia di comunicazione e autrice del libro autobiografico “Ho ascoltato la mia voce”, che sarà presentato martedì 14 gennaio alle ore 18 presso la sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese in via Sacco 9: una bellissima occasione per conoscere da vicino la testimonianza di chi saputo ritrovare la parola e trasformare la sua esperienza in un messaggio di speranza e forza per tutti.

L’evento, promosso da Lions International – Varese Città Giardino e patrocinato dal Comune di Varese, sarà la settima tappa di un book tour che ha già visto l’autrice portare il proprio libro in diverse città d’Italia come Milano, Pescara, Chianciano Terme, Ancona e L’Aquila.

“Ho ascoltato la mia voce” è disponibile su Amazon (https://www.amazon.it/Ho-ascoltato-mia-voce-donna/dp/B0DJVX8SH2), e parte del ricavato delle vendite sarà devoluta per sostenere le attività e le iniziative di A.IT.A. Federazione (Associazioni Italiane Afasici), l’associazione che si occupa di sostenere le persone colpite da afasia e i loro familiari.

Per partecipare all’evento, aperto a tutti, è consigliata la prenotazione tramite il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/ho-ascoltato-la-mia-voce-tickets-1113586349749?aff=oddtdtcreator.

La storia di Paola Nicolai

Nell’ottobre 2021, Paola Nicolai è stata colpita da un ictus che ha stravolto la sua vita, privandola temporaneamente della capacità di comunicare. E non è uno scherzo, per chi è titolare di un’agenzia di comunicazione! Ma Paola non si è arresa e ha reagito con grande forza. L’afasia è così diventata, oltre che una sfida quotidiana, anche uno stimolo per ricostruire sé stessa e ritrovare la propria voce, sia in senso fisico sia spirituale. Da qui l’idea di scrivere “Ho ascoltato la mia voce”, un libro che racconta nei dettagli questo lungo viaggio interiore, fatto di ostacoli e nuove scoperte.

L’autrice, con grande sensibilità, esplora il significato della fragilità e il potere della determinazione, portando il lettore a riflettere su come il dolore possa trasformarsi in un’opportunità di crescita e cambiamento. Una storia che contiene un grande insegnamento: anche nei momenti più bui si può trovare la forza per rinascere.