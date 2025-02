A Brusimpiano si parla di prevenzione di abusi e pedofilia con la psicologa Michela Ranalli

Mercoledì 12 febbraio alla Soms di Brusimpiano si parla di un tema tanto delicato quanto importante. La serata – primo appuntamento della rassegna “I Mercoledì della Biblioteca” – permetterà di accrescere le proprie conoscenze in tema di “Prevenzione abusi sessuali e pedofilia” grazie all’intervento della psicologa forense Michela Ranalli.

L’incontro si propone di fornire strumenti concreti per prevenire abusi e comportamenti inappropriati, aiutando genitori, educatori e figure di riferimento a riconoscere i segnali di rischio e a promuovere una protezione efficace dei bambini. «L’obiettivo principale – spiegano gli organizzatori – è educare gli adulti affinché la prevenzione diventi parte integrante della quotidianità dei più piccoli, creando un ambiente sicuro e consapevole»

La dottoressa Ranalli, laureata in Scienze e tecniche psicologiche e con una laurea magistrale in Psicologia criminologica e forense, è una specialista nel campo della psicodiagnostica integrata e delle dipendenze patologiche. Il suo lavoro si concentra sulla consulenza e sul supporto psicologico rivolto a minori, adulti e famiglie, con particolare attenzione alla prevenzione e al sostegno in situazioni di rischio. Oltre a ciò, offre consulenze in ambito giuridico-forense e peritale.

L’evento, che avrà inizio alle 20.30, è ad ingresso libero.

Foto di ambermb da Pixabay