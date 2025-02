Ancora difficoltà a reperire strumenti e farmaci nelle corsie della Sette Laghi

Ancora difficoltà vengono segnalate dai reparti negli ospedali dell’Asst Sette Laghi per la carenza di beni, strumenti o farmaci. Alcuni operatori parlano di baratto tra reparti per compensare le carenze delle equipe nei reparti.

Francesco Tucci, rappresentante sindacale aziendale della Fials, ridimensiona le criticità: « La scorsa settimana la Sette Laghi ha parlato di un malfunzionamento informatico che avrebbe causato la mancata distribuzione nei reparti del materiale richiesto. Poi la situazione si è effettivamente sboccata anche se non possiamo parlare di servizio a regime. Diamo tempo ancora una settimana alla nuova ditta appaltatrice per sistemarsi. Sappiamo che l’inventario è stato completato e ora le forniture dovrebbero avvenire regolarmente. Certo, preoccupano le voci dei tagli al personale incaricato del trasporto nei diversi ospedali e distretti: se fossero confermate allora i disservizi potrebbero aumentare».

In discussione sono anche le modalità richieste ai reparti di fare le ordinazioni per gli approvvigionamenti: « Hanno posto delle regole molto strette che ma non si conciliano con le esigenze operative di chi lavora in ospedale. Abbiamo chiesto all’azienda ospedaliera di mediare anche questo passaggio perchè la complessità del lavoro ospedaliero non è facile da incastrare in regole così strette».

La Sette Laghi, invece, smentisce che ci siano difficoltà a effettuare l’esame di emogasanalisi a causa della rottura delle macchine. C’è effettivamente un cambio della ditta appaltatrice che fornirà i nuovi macchinari entro fine mese. Nel frattempo, però, l’azienda assicura che non ci sono criticità riportate per la mancanza di pezzi di ricambio delle strumentazioni attualmente in uso come, invece, segnalato alla nostra redazione.