Il Comune di Busto riapre i termini per presentare l’ISEE per le mense scolastiche

In considerazione del fatto che, a partire dal gennaio 2025, le tariffe della mensa scolastica sono variate e viste le richieste avanzate dai genitori che avevano dimenticato al momento dell’iscrizione alla mensa scolastica di inserire l’ISEE valido per l’anno scolastico 2024-2025, l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio riapre i termini per presentare l’ISEE, a partire dal 3 febbraio 2025 e fino al 16 febbraio 2025.

Coloro che volessero accedere a questa possibilità dovranno mandare l’ISEE alla mail: sportello.bustarsizio@euroristorazione.it, oppure consegnarlo, negli orari di apertura allo sportello di Euroristorazione, presso la sede dei Servizi Educativi in via A. Da Giussano 12.

L’ISEE da presentare è quello rilasciato nell’anno 2024 con scadenza 31/12/2024, la variazione della tariffa sarà applicata dal 1 marzo 2025.