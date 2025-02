L’Antartide entra all’Itc Zappa di Saronno in collegamento con la nave oceanografica Laura Bassi

Oggi, gli studenti delle classi seconde e quinte del corso turistico dell’Istituto Tecnico Commerciale “Gino Zappa” di Saronno hanno vissuto un’esperienza formativa unica: un collegamento in diretta con la Nave Oceanografica Laura Bassi e il suo equipaggio impegnato in una missione scientifica in Antartide.

L’iniziativa, coordinata dal Dipartimento di Geografia, ha permesso agli studenti di interagire direttamente con i ricercatori a bordo della nave, approfondendo temi legati alla ricerca scientifica polare, alla geografia antartica e alle sfide ambientali globali.

La Nave Oceanografica Laura Bassi, gestita dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), è attualmente impegnata nella 40ª spedizione italiana in Antartide. Questa missione coinvolge circa 140 tra ricercatori e tecnici, che conducono studi in vari campi, tra cui glaciologia, climatologia, sismologia, geomagnetismo e biodiversità.

Attualmente la Nave Laura Bassi sta navigando nelle acque del Mare di Ross, situato nell’Oceano Antartico, ed è la più grande area Marina Protetta al mondo. L’area protetta copre una superficie di 1,55 milioni di chilometri quadrati, equivalente alla somma dei territori di Francia e Spagna.

Questo evento si inserisce nel più ampio progetto “Adotta Una Scuola dall’Antartide” (AUSDA), un’iniziativa dedicata alle scuole di primo e secondo grado che offre percorsi didattici culminanti in videoconferenze con il personale scientifico operante in Antartide. L’obiettivo è avvicinare gli studenti alle tematiche scientifiche e ambientali attraverso un contatto diretto con chi opera in questi contesti estremi.

Non è la prima volta che l’I.T.C. “Gino Zappa” partecipa a tali iniziative. Lo scorso anno, gli studenti hanno avuto l’opportunità di collegarsi in videoconferenza con il personale scientifico e tecnico italiano presso la base antartica “Mario Zucchelli”, situata a oltre 16.000 chilometri di distanza da Saronno.

Queste esperienze rappresentano momenti significativi nel percorso formativo degli studenti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con realtà scientifiche di rilevanza internazionale e di comprendere l’importanza della ricerca per la tutela del nostro pianeta.