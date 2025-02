Minaccia alcuni ragazzini con un coltello in un parco di Como: denunciato 39enne

Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato di Como ha denunciato un 39enne albanese, incensurato e residente in città, per minacce e detenzione illegale di armi. L’uomo avrebbe minacciato con un coltello un gruppo di minorenni nel parco pubblico di via Canturina, nel quartiere Albate.

L’allarme è scattato intorno alle 16:00, quando una volante è stata inviata sul posto. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una situazione apparentemente tranquilla, ma le testimonianze di quattro ragazzini hanno confermato le minacce subite.

Il 39enne, fermato poco distante, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 20 cm con una lama di 8 cm. Agli agenti ha dichiarato di essersi avvicinato ai ragazzi perché il fumo infastidiva lui e il figlio piccolo, intento a giocare.

Portato in Questura, l’uomo è stato denunciato a piede libero. I minorenni, accompagnati dai genitori, si sono riservati di presentare querela.