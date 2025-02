Philosophy for community a San Fermo per la seconda edizione

Sperimentata con successo in autunno, torna a marzo la Philosophy for community – p4co – con tre nuovi incontri gratuiti e aperti a tutti, ospitati come sempre dall’Oratorio di San Fermo, in via Rovereto 46.

Mutuata dalla più nota Philosophy for children, questa “Filosofia per la comunità” è una pratica filosofica aperta a tutta la comunità e in cui confrontarsi su temi quali tempo libero, volontariato e relazione con gli altri.

Condotti da filosofi facilitatori, gli incontri sono caratterizzati dall’assenza di giudizio, da un dialogo basato dul rigore argomentativo e dalla libertà di fare e farsi domande, anche partendo da riferimenti all’aesperienza personale.

Gli incontri di questa seconda edizione della Philosophy for community si svolgeranno il lunedì sera – 3, 10 e 24 marzo, alle ore 20.45, negli spazi dell’oratorio di San Fermo.

L’iniziativa è promossa come sempre da La Casa di Varese nell’ambito dell’iniziativa Centri per la famiglia finanziata da Regione Lombardia in collaborazione con Ats Insubria.

Tutti possono partecipare alla Philosophy for community: non ci sono limiti di età e neppure è necessaria alcuna conoscenza filosofica.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione scrivendo a centrofamiglia@lacasadivarese.org oppure 351 5629404.

