Skorpions all’assalto dei Guelfi Firenze

(foto Cinzia Roganti)

La stagione degli Skorpions Varese è iniziata con una vittoria, sofferta ma meritata, al “Franco Ossola” contro le Aquile Ferrara (leggi qui). Nella week2 i varesini hanno osservato il turno di riposo e sabato 1 marzo, per il terzo fine settimana della Italian Football League, dovranno fare visita ai Guelfi Firenze.

La sfida tra gigli e scorpioni è diventata negli anni uno scontro sentito dalle due parti e in casa fiorentina è ancora viva la ferita lasciata dalla passata stagione, quando a Varese rimasero a zero (leggi qui).

Difficile che possa accadere anche quest’anno, a maggior ragione perché i viola nelle prime due gare del Girone B, contro Pirates e Marines, hanno messo a segno complessivamente la bellezza di 101 punti (49 alla prima, 42 alla seconda) lasciando a zero i liguri e concedendo appena 13 punti ai laziali.

L’affiatamento in casa Skorpions sta crescendo, i nuovi arrivi assumono maggior consapevolezza e i due Usa, il quarterback Hamish McClure e il tuttofare Zach Marcheselli hanno già saputo prendere in mano la squadra. Sarà dura, ma i ragazzi di coach Billy Volek non hanno nulla da perdere e sicuramente lotteranno fino alla fine con orgoglio.

Il kick-off è fissato per sabato alle 15:00 al Guelfi Sport Center di Firenze. L’appuntamento, come sempre, è anche su Dazn.